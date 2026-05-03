Thua cao thủ Nhật Bản, sao muay Thái Rodtang vẫn được thưởng 16 tỷ đồng

Takeru Segawa, siêu sao võ thuật người Nhật Bản, phục thù thành công trước võ sĩ Thái Lan Rodtang Jitmuangnon trong sự kiện ONE Samurai 1 diễn ra tại nhà thi đấu Ariake Arena, Tokyo, Nhật Bản vào ngày 29/4. Đây là màn chia tay của võ sĩ 34 tuổi khi anh chính thức giải nghệ ngay sau trận đấu.

Trong trận tái đấu với Rodtang Jitmuangnon, Takeru Segawa đã thể hiện sức mạnh vượt trội cùng những đòn đánh đầy uy lực. Anh liên tục dồn ép khiến trọng tài phải đếm với Rodtang Jitmuangnon tới 3 lần, trước khi kết thúc trận đấu bằng một cú knock-out ở thời điểm 2 phút 22 giây của hiệp 5.

Takeru nhận 15 triệu yên tiền thưởng khi hạ đo ván Rodtang

Chiến thắng này giúp Takeru phục thù thành công, đồng thời giành được chiếc đai vô địch ONE Kickboxing hạng Flyweight tạm thời. Đây là màn chia tay sự nghiệp võ thuật đầy huy hoàng đúng như tâm nguyện của anh, sau khi từng để thua knock-out trước Rodtang chỉ trong 1 phút 20 giây tại sự kiện ONE 172 ở Thái Lan vào ngày 23/3/2025.

Bên cạnh đó, Takeru Segawa còn nhận được khoản tiền thưởng lên tới 15 triệu yên (khoảng 3,1 triệu baht, hơn 2,5 tỷ đồng) nhờ chiến thắng đo ván thuyết phục trước Rodtang Jitmuangnon. Tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn so với thù lao của Rodtang Jitmuangnon.

Trước trận đấu, tờ Thairath cho biết Rodtang Jitmuangnon sẽ nhận khoảng 20 triệu baht (hơn 16 tỷ đồng) cho trận tái đấu với Takeru Segawa.

Trong khi đó, tờ Daily News đưa tin rằng phía ONE cũng tiết lộ rằng tổng thù lao của Rodtang, bao gồm trận đấu với Takeru vào ngày 29/4 và các khoản tiền thưởng khác, sẽ lên tới khoảng 70,3 triệu baht (khoảng 57 tỷ đồng). Đây là con số kỷ lục đối với một võ sĩ Muay Thái tại Thái Lan vào thời điểm này.

Tổng thù lao của Rodtang ở ONE đã lên tới 57 tỷ đồng

Đại diện ONE cho biết, điểm khác biệt duy nhất trong hợp đồng của Rodtang so với các võ sĩ khác chính là mức thù lao cao hơn hẳn. Họ nhấn mạnh rằng trong suốt 8 năm qua, hai bên đã hợp tác chặt chẽ; ONE luôn hỗ trợ sắp xếp lịch thi đấu, tìm kiếm đối thủ xứng tầm và cung cấp thêm các khoản đãi ngộ ngoài giá trị hợp đồng gốc.

Về phần Takeru, truyền thông Thái Lan tiết lộ rằng anh cũng là võ sĩ kiếm được nhiều tiền. Tờ Tnews của Thái Lan vén màn thu nhập của Takeru không chỉ đến từ các trận đấu mà còn từ hàng loạt hợp đồng kinh doanh và tài trợ.

Về hợp đồng đại sứ, Takeru có thỏa thuận dài hạn với nền tảng phát trực tuyến phổ biến U-NEXT, trị giá khoảng 300 triệu yên (tương đương khoảng 62 triệu baht, khoảng 50,3 tỷ đồng). Thỏa thuận này bao gồm vai trò quảng bá thương hiệu và quyền sử dụng hình ảnh thương mại của anh.

Bên cạnh đó, với mỗi trận đấu tham gia, Takeru còn nhận được khoản thưởng bổ sung khoảng 100 triệu yên/trận (16,7 tỷ đồng), đây là thù lao cho quyền phát sóng độc quyền thông qua hệ thống Pay-Per-View (trả tiền để xem) của U-NEXT.