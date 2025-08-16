Thua 5 trận liên tiếp, tuyển Indonesia “rơi tự do” sau tấm vé nhờ án phạt của tuyển Việt Nam

Trên giấy tờ, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Indonesia đã có 2 trận thắng ở giải bóng chuyền nữ U21 thế giới. Nhưng 1 trong 2 trận thắng đó đến nhờ án phạt mà Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) dành cho tuyển Việt Nam.

Nhờ được xử thắng 3-0 trước Việt Nam, tuyển Indonesia mới có được tấm vé lọt vào vòng 1/8. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng xứ Vạn đảo chưa thể làm hài lòng người hâm mộ. Họ đã thua liên tiếp 5 trận gần nhất tại giải đấu.

Tuyển Indonesia để thua 0-3 trước Thái Lan

Mới đây nhất tại vòng tứ kết phân hạng 9-16, tuyển Indonesia đã thua 0-3 trước Thái Lan. Kết quả này khiến đội chủ nhà bị đẩy xuống vòng bán kết phân hạng 13-16 và sẽ gặp Hàn Quốc.

Tính từ đầu giải, tuyển Indonesia mới thắng được 1 trận trên sân đấu (thắng 3-1 trước Canada). Người hâm mộ đội bóng xứ Vạn đảo hi vọng các cầu thủ sẽ cải thiện thành tích trong những trận đấu cuối để có được một thứ hạng tốt trên BXH chung cuộc.