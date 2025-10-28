Thú vui của Beckham

Không còn là hình ảnh của một siêu sao bóng đá lừng danh hay ông chủ câu lạc bộ Inter Miami hào nhoáng giữa ánh đèn sân khấu, David Beckham ở tuổi 50 đang tận hưởng cuộc sống yên ả giữa vùng nông thôn nước Anh. Mới đây, Beckham khiến người hâm mộ thích thú khi xuất hiện trên tạp chí Country Life, khoe thú vui điền viên giản dị tại khu điền trang riêng ở North Oxfordshire.

Beckham làm vườn

Beckham cùng vợ là Victoria Beckham đã mua khu điền trang này vào năm 2016, với giá khoảng 14 triệu USD. Giữa không gian xanh mướt, yên bình, nơi đây có vườn hoa, hồ nước, cầu gỗ nhỏ và khu nhà cổ được cải tạo theo phong cách đồng quê sang trọng.

Trong những bức ảnh mới được công bố, Beckham xuất hiện với vẻ ngoài giản dị: mặc áo sơ mi kẻ, quần kaki, đi ủng cao su, tay cầm cuốc hay rổ hoa tươi. Anh chia sẻ rằng niềm vui mới của mình là tự tay trồng cà rốt, cắt hoa để cắm, nuôi gà lấy trứng mỗi sáng và thậm chí còn nuôi ong để lấy mật.

Khung cảnh cực bình yên mà Beckham đang tận hưởng

Beckham kể lại, trong thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid-19, anh nảy ra ý tưởng cùng vợ con tận dụng khoảng sân vườn rộng lớn để trồng rau và nuôi gà.

"Tôi nói với Victoria: Tại sao chúng ta không thử tự trồng rau, nuôi vài con gà ở đây nhỉ?", Beckham nhớ lại.

Ban đầu, đó chỉ là một hoạt động giúp các con có thêm trải nghiệm trong thời gian ở nhà, nhưng dần dần trở thành thói quen yêu thích của cả gia đình. Giờ đây, mỗi sáng Beckham đều ra vườn, hái rau, thu hoạch trứng và chăm sóc đàn ong của mình, công việc mang lại cho anh cảm giác bình yên sau những năm tháng bận rộn trên sân cỏ.