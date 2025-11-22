Thủ tướng Malaysia tuyên bố không bao che vụ gian lận nhập tịch cầu thủ

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định không có hành động bao che nào trong cuộc điều tra liên quan đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) về vụ làm giả tài liệu của 7 cầu thủ nhập tịch. Ông Anwar Ibrahim cho biết chính phủ Malaysia coi đây là vấn đề lớn, không thể xem nhẹ.

"Chính phủ đã xem xét và sẽ không có bất kỳ hành động nào nhằm che đậy vụ việc. Tôi hiểu rằng công chúng sốt ruột và muốn có hành động ngay lập tức. Họ nói rằng chúng tôi không hành động, nhưng chúng ta phải để mọi thứ diễn ra theo đúng quy trình" , tờ Berita Harian dẫn lời Thủ tướng Malaysia.

Thủ tướng Malaysia tuyên bố không bao che trong vụ bê bối gian lận nhập tịch.

Sau khi kháng cáo lần đầu bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bác bỏ, LĐBĐ Malaysia (FAM) chuẩn bị kháng cáo tiếp lên Tòa trọng tài thể thao (CAS). Đồng thời, có 2 ủy ban độc lập - trong đó có một nhóm do LĐBĐ Malaysia thành lập - điều tra vụ việc.

Chính phủ Malaysia không được phép can thiệp vào quy trình kháng cáo cũng như các hoạt động khác của liên đoàn bóng đá. LĐBĐ châu Á (AFC) cảnh báo chính phủ Malaysia cần thận trọng trong bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến công tác quản trị của FAM, hoặc gây sức ép buộc lãnh đạo cơ quan này từ chức.

“Dù FAM đang trong khủng hoảng, chính phủ hay bộ trưởng cũng không thể yêu cầu các quan chức từ chức", Tổng thư ký AFC cho biết. FIFA và AFC có thể phạt nặng các liên đoàn bóng đá thành viên bị chi phối hoặc can thiệp bởi các tổ chức khác.

“Không thể can thiệp, không thể đưa ra chỉ thị, không thể gây ảnh hưởng", Tổng thư ký AFC nói thêm. ÔNg Windsor John giải thích chính phủ và các cơ quan nhà nước đóng vai trò hỗ trợ phát triển, không phải quản lý hay quyết định cách điều hành liên đoàn bóng đá.