Thủ môn Vozinha ngồi xe tải, biển người Cape Verde chào đón những "người hùng" World Cup trở về

Đội tuyển Cape Verde dừng bước ở vòng 1/16 World Cup 2026, về nước trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ.

Dù phải dừng bước tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển quốc gia Cape Verde vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt và cuồng nhiệt chưa từng có từ hàng nghìn người hâm mộ ngay khi đặt chân trở về quê nhà. Khắp các tuyến phố, sắc xanh-đỏ-vàng của quốc kỳ phủ kín, biến ngày hồi hương của các tuyển thủ thành một lễ hội thực sự.

Các cầu thủ Cape Verde xuống máy bay về nước (Ảnh: FCF)

(Ảnh: FCF)

Biển người chờ đón những "người hùng" World Cup (Ảnh: FCF)

Đối với người dân quốc đảo nhỏ bé thuộc bờ biển Tây Phi này, việc đội tuyển vượt qua vòng bảng để góp mặt trong nhóm 32 đội mạnh nhất thế giới tại World Cup 2026 đã là một chương sử thần kỳ. Hành trình của họ chỉ khép lại sau trận thua sát nút đầy tiếc nuối với tỷ số 2-3 trước gã khổng lồ Argentina. Tuy nhiên, màn trình diễn quả cảm, kiên cường trước một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch đã giúp Cape Verde chiếm trọn tình cảm của giới mộ điệu toàn cầu và khơi dậy niềm tự hào dân tộc sâu sắc.

Trong ngày trở về, thủ thành kỳ cựu Vozinha là một trong những cái tên nhận được sự cổ vũ lớn nhất từ đám đông. Với những pha cứu thua xuất sắc và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi cho đến những phút cuối cùng, anh đã trở thành biểu tượng vững chắc cho ý chí của toàn đội.

Những người hùng Cape Verde ngồi xe tải đi giữa biển người hâm mộ

Các cầu thủ liên tục ký tặng người hâm mộ

Thủ môn Vozinha được người hâm mộ gọi tên

Sự đón rước này chứng minh rằng, tại World Cup 2026, thành công của Cape Verde đã vượt qua ranh giới của những con số hay kết quả chuyên môn thuần túy. Sự hiện diện và tinh thần cạnh tranh sòng phẳng của một quốc gia có quy mô nhỏ trên sân khấu lớn nhất thế giới đã biến các tuyển thủ thành biểu tượng của khát vọng. Bóng đá tại quốc đảo này giờ đây không chỉ dừng lại ở một môn thể thao, mà đã trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng mạnh mẽ, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho thế hệ tương lai.