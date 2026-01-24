Thủ môn U23 Hàn Quốc tiết lộ thông tin gây bất ngờ sau trận thua U23 Việt Nam

Màn thể hiện của thủ môn Hwang Jae-yun trong loạt đá luân lưu 11m trước U23 Việt Nam khiến người hâm mộ Hàn Quốc thất vọng. Hwang Jae-yun không đoán đúng hướng bất cứ cú sút nào và chiến thuật đổ người liên tục vào một góc đã thất bại.

Sau trận đấu, thủ thành sinh năm 2003 đã tiết lộ thông tin gây bất ngờ về loạt đá 11m: "Tôi xin lỗi người hâm mộ Hàn Quốc. Quyết định đổ người về một phía trong loạt luân lưu 11m là hoàn toàn do tôi. Tôi không nhận được bất cứ sự chỉ đạo nào từ phía HLV cũng như ban huấn luyện. Vì thế, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm".

Các cầu thủ U23 Hàn Quốc an ủi thủ môn Hwang Jae-yun (áo vàng)

Chia sẻ từ Hwang Jae-yun khiến không ít người hâm mộ U23 Hàn Quốc đặt câu hỏi. Bởi trước mỗi loạt đá luân lưu 11m, việc chuẩn bị cho thủ môn là rất quan trọng với bất cứ đội bóng nào. Nhiều đội bóng còn điều tra kỹ càng về thói quen sút penalty của đối thủ và dán thông tin lên chai nước cho thủ môn đội nhà tham khảo.

Với trường hợp của Hwang Jae-yun, dường như anh đã bước vào loạt "đấu súng" với sự bị động. Lựa chọn đổ người liên tục về một phía cũng nhanh chóng bị các cầu thủ U23 Việt Nam bắt bài.

Một số ý kiến từ mạng xã hội Naver của Hàn Quốc cho rằng chuyện hướng mũi dùi chỉ trích vào thủ môn Hwang Jae-yun là không công bằng. Thất bại là trách nhiệm chung của toàn đội. U23 Hàn Quốc thực tế đã chơi hơn người trong khoảng thời gian dài nhưng không tài nào tìm được bàn thắng thứ ba mà phải để trận đấu bước vào loạt đá 11m.

U23 Việt Nam 2-2 (luân lưu 7-6) U23 Hàn Quốc (Tranh hạng ba U23 châu Á 2026)

