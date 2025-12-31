Thủ môn Phạm Đình Hải được HLV Kim Sang Sik 'chọn mặt gửi vàng' là ai?

Trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam buộc phải điều chỉnh nhân sự khi thủ môn Nguyễn Tân không kịp hồi phục chấn thương vai gặp phải trên sân tập.

Theo kết luận của bộ phận y tế, chấn thương này cần thêm thời gian điều trị và không đảm bảo thể trạng tốt nhất để bước vào giải đấu có cường độ cao ở sân chơi châu lục.

Trước tình hình đó, Ban huấn luyện U23 Việt Nam đã thống nhất phương án bổ sung. Cái tên được HLV Kim Sang-sik “chọn mặt gửi vàng” là Phạm Đình Hải, thủ môn trẻ nhưng không hề xa lạ với môi trường đội tuyển quốc gia.

Phạm Đình Hải được xem là một trong những thủ môn trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam hiện nay. Anh từng khoác áo các đội tuyển U16, U17, U19, U20 Việt Nam, liên tục góp mặt trong các đợt tập trung và giải đấu trẻ trong nước lẫn quốc tế. Việc “ăn cơm tuyển” từ sớm giúp Đình Hải tích lũy kinh nghiệm, rèn bản lĩnh thi đấu và thích nghi tốt với áp lực ở môi trường đỉnh cao.

Gần đây nhất, thủ môn sinh năm 2006 cũng từng có thời gian tập trung cùng U23 Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Nhờ đó, Đình Hải không mất nhiều thời gian làm quen với giáo án huấn luyện, triết lý chuyên môn cũng như kỷ luật sinh hoạt mà Ban huấn luyện hiện tại đang áp dụng.

Phạm Đình Hải hiện thuộc biên chế CLB Hà Nội FC. Dù mới 19 tuổi, thủ môn cao 1m85 này đã sớm gây chú ý nhờ thể hình lý tưởng, phản xạ tốt và quá trình phát triển ổn định qua từng cấp độ. Anh gia nhập lò đào tạo trẻ Gia Lâm từ năm 12 tuổi, khởi đầu sự nghiệp ở vị trí tiền đạo trước khi được chuyển sang trấn giữ khung thành.

Dấu ấn nổi bật nhất của Phạm Đình Hải đến tại Giải vô địch U19 quốc gia 2024, nơi anh cùng U19 Hà Nội lên ngôi thuyết phục. Cá nhân Đình Hải được vinh danh là “Thủ môn xuất sắc nhất giải”, nhờ phong độ ổn định, khả năng chỉ huy hàng phòng ngự và đặc biệt là bản lĩnh trong những loạt sút luân lưu ở các trận đấu knock-out.

Việc được triệu tập bổ sung lên U23 Việt Nam lần này được xem là bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của Phạm Đình Hải. Trước mắt, đây là cơ hội để thủ môn trẻ chứng minh năng lực, cạnh tranh vị trí và tích lũy thêm kinh nghiệm ở đấu trường châu lục.