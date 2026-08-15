Thủ môn Patrik Lê Giang điển trai, tài năng lại còn ghi điểm tuyệt đối với hành động đẹp ở tuyển Việt Nam

Một hành động nhỏ nhưng nhận điểm 10 của thủ môn Patrik Lê Giang.

Khép lại giai đoạn vòng bảng bằng màn trình diễn áp đảo cùng vị trí nhất bảng A, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu tâm lý hưng phấn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trước khi bước vào trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp chủ nhà Malaysia. Từ ngày 13/8, đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở Malaysia và bước vào quá trình làm quen thời điểm, địa hình sân bãi để chuẩn bị cho màn đối đầu chủ nhà ngày 16/8.

Đáng chú ý, trong buổi tập ngày 14/8 thủ môn Patrik Lê Giang còn ghi điểm khi chủ động hỗ trợ các trợ lý HLV trong đội nhấc thùng nước nặng trước khi vào buổi tập.

Patrik Lê Giang hỗ trợ trợ lý HLV bê thùng nước

Về mặt lực lượng, HLV Kim Sang-sik đón nhận tinvui khi toàn bộ 25 cầu thủ đều hoàn toàn lành lặn, không ghi nhận bất kỳ chấn thương nào. Việc giữ được 100% quân số sung mãn sau chuỗi trận căng thẳng ở vòng bảng là thành quả từ công tác y tế bài bản và chiến thuật xoay tua nhân sự hợp lý.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng thành tích ấn tượng ở vòng bảng đã mang lại bầu không khí vô cùng hưng phấn trên sân tập. Các tuyển thủ tập luyện với tinh thần lạc quan, thoải mái nhưng vẫn duy trì sự tập trung cao độ trong các bài tập chiến thuật nhằm hóa giải lối chơi của Malaysia.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, ban huấn luyện cũng đã tính toán kỹ lưỡng các chi tiết nhỏ nhất để thích nghi với điều kiện sân khách. Việc SVĐ Kuala Lumpur sử dụng mặt cỏ lá gừng – vốn có độ nảy và tốc độ lăn khác biệt so với cỏ lá kim quen thuộc không được xem là rào cản quá lớn. Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú chia sẻ rằng mặt sân này có kết cấu tương tự sân Bình Dương tại V-League, đồng thời ban huấn luyện đã dặn dò các cầu thủ chủ động chuẩn bị loại đinh giày phù hợp để đảm bảo cảm giác bóng tốt nhất.

ĐT Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt và tâm lý thoải mái

Buổi tập tại Malaysia của tuyển Việt Nam diễn ra trong không khí vui vẻ

Với nền tảng thể lực sung mãn, tâm lý thoải mái cùng sự chuẩn bị toàn diện về mọi mặt, "Những chiến binh sao vàng" đã sẵn sàng bước vào trận bán kết lượt đi vào lúc 20h00 ngày 16/08, quyết tâm giành lợi thế trước khi trở về điểm tựa Mỹ Đình cho trận lượt về.