Thủ môn ngoại xuất hiện tại V.League sau 6 năm, giá 24 tỷ đồng

Nguồn tin của Báo Điện tử VTC News cho biết CLB Nam Định đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ môn Caique Santos từ Criciuma FC. Đội bóng thành Nam phải bỏ ra một số tiền để thuyết phục đối tác đang chơi tại Serie B Brazil đồng ý "nhả người".

Thương vụ này là cột mốc đáng chú ý khi V.League lại có thủ môn ngoại sau hơn 6 năm. Lần gần nhất có thủ môn người nước ngoài đến Việt Nam thi đấu chuyên nghiệp là trường hợp Wieger Sietsma (HAGL). "Người gác đền" này thể hiện tốt trong giai đoạn đầu nhưng không duy trì được phong độ và ra đi chỉ sau một mùa giải.

CLB Nam Định bổ sung thủ môn Caique Santos.

Trong quá khứ, V.League từng chứng kiến không ít thủ môn ngoại thi đấu rất thành công như Lyvtoka Mykola (Thanh Hóa), Silhavy Michal (Sông Lam Nghệ An) hay Fabio dos Santos (Long An). Trong số này, Lyvtoka Mykola và Fabio dos Santos được nhập tịch và từng ra sân cho đội tuyển Việt Nam.

Bassey Akpan (HAGL) phần nào cho thấy đẳng cấp "người gác đền" của đội tuyển quốc gia Nigeria. Đáng tiếc, chấn thương phá hỏng nỗ lực cống hiến của anh cho HAGL trong phần cuối của hợp đồng.

Với trường hợp của Caique Santos, CLB Nam Định mong muốn bổ sung một thủ môn chất lượng cho các đấu trường quốc tế như AFC Champions League Two hay AFF Club Championship. Đội bóng thành Nam phải dự hai giải đấu với nhiều đối thủ mạnh nhưng họ vẫn mong muốn làm nên kỳ tích.

Tại đấu trường quốc nội, Trần Nguyên Mạnh chắc chắn vẫn là lựa chọn số một trong khung gỗ. Đẳng cấp của thủ môn sinh năm 1991 là không phải bàn cãi. Kể cả ở cúp C2 châu Á mùa trước, Nguyên Mạnh vẫn chơi rất tốt.

Nhưng Caique Santos cũng cho thấy đẳng cấp nếu nhìn vào bản lý lịch. Anh là cựu tuyển thủ U20 Brazil cùng lứa với một số ngôi sao như Paqueta, Richarlison... Caique từng chơi cho Criciuma FC, Gremio, EC Vitoria... và được định giá 800 nghìn euro (tương đương 24 tỷ đồng).