Thủ môn Lâm Tây tặng đồng hồ kim cương trăm triệu cho nàng WAG nóng bỏng nhất làng bóng đá

Nàng WAG Bùi Thị Yến Xuân vừa đón tuổi 34 trong sự chúc mừng của bạn bè và người hâm mộ. Nhưng tâm điểm khiến dân tình chú ý hơn cả chính là món quà "siêu khủng" mà cô nhận được từ chồng - thủ môn Đặng Văn Lâm. Trên trang cá nhân, bà xã Văn Lâm khoe chiếc đồng hồ lấp lánh kim cương kèm dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy hạnh phúc: "Cảm ơn chồng", không quên tag tên ông xã nổi tiếng.

Theo netizen tinh mắt, món quà năm nay của Văn Lâm chính là chiếc Franck Muller V32 Custom Diamond, có giá dao động từ hơn 100 triệu đến vài trăm triệu đồng tùy phiên bản. Hình ảnh Yến Xuân hạnh phúc khoe quà ngay lập tức gây "sốt" mạng xã hội, ai nấy đều ghen tỵ trước độ chịu chi và tinh tế của chàng thủ môn tuyển Việt Nam.

Yến Xuân và món quà sinh nhật giá trị nhận được từ chồng - thủ môn Đặng Văn Lâm

Trên trang cá nhân, Yến Xuân viết: "Mình chưa từng tự tay mua cho mình bất kì món đổ đắc tiền nào. Đối với mình, nó không quá quan trọng. Nhưng người yêu mua cho thì xài không thiếu một ngày nào, mình thấy quý giá vô cùng! Không gì quý bằng niềm hạnh phúc mà người khác thật sự muốn trao cho mình".

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Văn Lâm khiến vợ bất ngờ với những món quà xa xỉ. Sinh nhật năm ngoái, anh cũng từng tặng cô chiếc Rolex trị giá khoảng 400 triệu đồng. Dân tình giờ chỉ biết thốt lên: "Bộ sưu tập đồng hồ của Yến Xuân chắc phải thành một gia tài rồi!".

Chuyện tình của Văn Lâm và Yến Xuân bắt đầu từ năm 2018, trải qua 6 năm cả hai mới thoải mái công khai những khoảnh khắc ngọt ngào. Tháng 7/2023, cặp đôi bất ngờ tổ chức hôn lễ riêng tư ở Nha Trang với khoảng 20 khách mời thân thiết. Đến đầu năm 2025, họ chào đón con trai đầu lòng, đặt biệt danh là "Gấu" (tên thật là Đặng Lâm Minh). Sau thời gian nghỉ sinh, Yến Xuân đã trở lại công việc huấn luyện viên cá nhân online, còn Văn Lâm vẫn là chốt chặn tin cậy của CLB Ninh Bình.

Với loạt món quà "nặng tay" từ Rolex đến Franck Muller, fan thi nhau nhận xét: không chỉ giữ sạch lưới trên sân, Văn Lâm còn ghi điểm tuyệt đối trong mắt vợ nhờ những hành động ngọt ngào, tình cảm ngoài đời thực.



