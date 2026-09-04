Thủ môn Kim Thanh đánh giá về các đối thủ ở ASIAD 20

Đội tuyển nữ Việt Nam đang trong những ngày tập huấn quan trọng tại Trung Quốc để chuẩn bị cho ASIAD 2026. Trước mắt, đội sẽ có 2 trận mang tính kiểm tra, rà soát đội hình vào các ngày 5 và 9-9 trước khi tham dự Đại hội này.

Thủ môn Kim Thanh, một trong những gương mặt kỳ cựu của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Đây là lần thứ ba thủ môn Trần Thị Kim Thanh góp mặt tại đấu trường lớn ASIAD. Sau những trải nghiệm tại ASIAD 2018 và ASIAD 2022 (tổ chức năm 2023), Kim Thanh cùng đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng tới kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 với quyết tâm thi đấu tốt và đạt được những kết quả như mong muốn.

Chia sẻ về hành trình tại các kỳ ASIAD, thủ môn kỳ cựu Kim Thanh cho biết: “Đây là lần thứ ba Thanh được tham dự ASIAD. Năm 2018, Thanh dự bị cho chị Kiều Trinh. Đến ASIAD 2022, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng hai trận trước Bangladesh và Nepal, nhưng để thua Nhật Bản nên không thể giành quyền vào tứ kết.

Năm nay, bản thân Thanh cũng như toàn đội sẽ cố gắng, nỗ lực thi đấu thật tốt để đạt được những kết quả mà mình mong muốn”.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gặp Jiangsu FC vào ngày 5-9.

Tại ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Đánh giá về các đối thủ, Kim Thanh cho rằng Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan là những đối thủ có trình độ tương đối cân bằng với đội tuyển nữ Việt Nam.

“Nhật Bản rất mạnh. Đài Loan (TQ) là đối thủ vừa tầm với đội tuyển Việt Nam. Còn với Thái Lan, trong khu vực Đông Nam Á, hai đội cũng có trình độ tương đối ngang nhau. Vì vậy, Đài Loan (TQ) và Thái Lan là những đối thủ mà Việt Nam có thể cạnh tranh”, Kim Thanh nhận định.

Theo Kim Thanh, những trận đấu tập huấn sắp tới có ý nghĩa quan trọng cho quá trình chuẩn bị: “Những trận giao hữu này sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam trong việc lắp ráp đội hình và chiến thuật. Toàn đội cũng cần cải thiện thêm những điểm chưa làm được và sẽ cố gắng hoàn thiện thật tốt qua hai trận giao hữu sắp tới”.