Thủ môn hot nhất World Cup - Vozinha "quyền lực" cỡ nào: Vừa gia nhập CLB mới đã khiến cả giải đấu phải sửa luật

Trước khi chính thức ra mắt Colo-Colo, thủ môn Vozinha - người hùng của tuyển Cape Verde tại World Cup 2026 - đã giành chiến thắng trong một "cuộc chiến" đặc biệt.

Sau kỳ World Cup 2026 bùng nổ trong màu áo tuyển Cape Verde, thủ thành Josimar José Evora Dias, hay được người hâm mộ biết đến với cái tên Vozinha, chuẩn bị bước sang chương mới trong sự nghiệp khi gia nhập ông lớn Chile Colo-Colo.

Tuy nhiên, trước khi mọi thủ tục được hoàn tất, thương vụ này bất ngờ vướng vào một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ: cái tên sẽ xuất hiện trên lưng áo của thủ môn 40 tuổi. Theo quy định cũ của giải VĐQG Chile, các cầu thủ chỉ được phép in họ trên áo đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc cái tên "Vozinha" - biệt danh đã theo anh suốt sự nghiệp và trở nên nổi tiếng khắp thế giới sau World Cup - sẽ không được sử dụng.

Đây lại chính là điều mà thủ môn người Cape Verde không muốn đánh đổi. Theo truyền thông Chile, Vozinha xem việc được tiếp tục sử dụng biệt danh là một trong những điều kiện quan trọng để đồng ý ký hợp đồng với Colo-Colo. Ban lãnh đạo đội bóng vì thế đã gửi kiến nghị lên Hiệp hội Bóng đá Chuyên nghiệp Chile (ANFP), đề nghị sửa đổi quy định.

Kết quả, Hội đồng Chủ tịch ANFP đã bỏ phiếu nhất trí thông qua đề xuất. Quy định của giải đấu được điều chỉnh, cho phép Vozinha tiếp tục thi đấu với cái tên đã làm nên thương hiệu của mình thay vì phải sử dụng họ thật. Đây được xem là một ngoại lệ hiếm gặp trong bóng đá Chile, khi một quy định của giải đấu được thay đổi để đáp ứng yêu cầu của một cầu thủ.

Ảnh: Marca

Trong lúc chờ quyết định từ ANFP, thương vụ cũng từng khiến người hâm mộ Colo-Colo đứng ngồi không yên. Ban đầu, Vozinha được thông báo sẽ có mặt tại Santiago sau khi hoàn tất thủ tục thị thực. Tuy nhiên, đến sát ngày lên đường, anh bất ngờ không xuất hiện trên chuyến bay như kế hoạch.

Đại diện Colo-Colo chỉ giải thích ngắn gọn rằng thủ môn kỳ cựu cần thêm thời gian để giải quyết một số vấn đề cá nhân, khiến hàng loạt đồn đoán về khả năng đổ vỡ của thương vụ xuất hiện trên truyền thông. Cuối cùng, mọi khúc mắc đều được tháo gỡ. Vozinha đã lên đường sang Chile cùng người đại diện Bernardo Vasconcelos để hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi chính thức khoác áo Colo-Colo.

Theo kế hoạch, sáng 3/8, thủ môn 40 tuổi sẽ tiến hành kiểm tra y tế tại MEDS Clinic. Anh sẽ có buổi tập đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Fernando Ortiz vào sáng hôm sau, trước khi chính thức ra mắt người hâm mộ trên sân Monumental.

Vozinha là một trong những cái tên tạo được nhiều thiện cảm nhất tại World Cup 2026. Dù Cape Verde không tiến sâu, màn trình diễn xuất sắc của thủ môn kỳ cựu với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng đã giúp anh trở thành hiện tượng của giải đấu. Chính màn thể hiện đó cũng mở ra cơ hội để anh gia nhập Colo-Colo ở tuổi 40 và thậm chí còn tạo nên một tiền lệ đặc biệt khi khiến cả giải đấu phải thay đổi quy định chỉ để giữ lại cái tên đã gắn liền với sự nghiệp của mình.