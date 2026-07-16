Thủ môn Emiliano Martínez tiết lộ cuộc trò chuyện thân mật với Messi: Chúng tôi ra sân như ngậm con dao trong miệng, không thể gục ngã

Giữa màn ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến thắng ngược dòng trước tuyển Anh, Emiliano Martínez tiết lộ cuộc trò chuyện ngắn với Lionel Messi.

Argentina thêm một lần khiến người hâm mộ vỡ òa khi đánh bại tuyển Anh 2-1 để giành quyền vào chung kết World Cup 2026. Thế nhưng, trong lúc cả sân Mercedes-Benz vẫn ngập tràn những cái ôm và tiếng hò reo, Emiliano "Dibu" Martínez và Lionel Messi lại có một cuộc trò chuyện rất ngắn, nhưng mang nhiều ý nghĩa.

Chia sẻ sau trận đấu, thủ thành số một của Argentina tiết lộ: "Messi và tôi đã nói gì với nhau ư? Chúng tôi nói rằng: 'Chúng ta sẽ không gục ngã vào lúc này'".

Không phải lời ăn mừng chiến thắng, cũng không phải sự nhẹ nhõm sau màn ngược dòng nghẹt thở, câu nói giữa hai thủ lĩnh của Argentina cho thấy toàn đội đã lập tức hướng sự tập trung về mục tiêu lớn nhất: trận chung kết với Tây Ban Nha. Dibu nhấn mạnh, với tập thể của HLV Lionel Scaloni, vào chung kết chưa phải đích đến.

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Đáp trả những hoài nghi

Bên cạnh việc tiết lộ cuộc trò chuyện với Messi, thủ môn 33 tuổi cũng lên tiếng trước những ý kiến cho rằng Argentina có hành trình quá thuận lợi tại World Cup 2026. "Rất nhiều người nói về các đối thủ mà chúng tôi gặp ở vòng bảng. Đó là lúc bạn nhận ra World Cup khó khăn đến mức nào. Nếu những đội tuyển khác không thể giành chiến thắng thì bạn cũng không thể đối đầu với những đội mạnh nhất".

Đánh giá về tuyển Anh, thủ môn Aston Villa dành sự tôn trọng rất lớn. "Hôm nay chúng tôi gặp một đội tuyển rất mạnh, một đội có chiều sâu đến mức như sở hữu hai hoặc ba đội hình. Tôi đã biết họ suốt chín năm qua và hôm nay chúng tôi đã áp đảo họ".

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"Chúng tôi ra sân với con dao giữa hai hàm răng"

Dibu cũng cho rằng chiến thắng trước tuyển Anh mang nhiều nét tương đồng với trận bán kết World Cup 2022 gặp Croatia. "Chúng tôi chơi đúng với tinh thần của một trận bán kết. Điều đó từng xảy ra trước Croatia và khi ấy chúng tôi ghi ba bàn."

Thủ môn sinh năm 1992 mô tả tinh thần thi đấu của cả đội bằng một hình ảnh rất đặc biệt. "Hôm nay chúng tôi ra sân với con dao kề giữa hai hàm răng, bất chấp quá khứ hay những gì diễn ra bên ngoài. Đối với người dân Argentina, đây là một trận đấu rất đặc biệt".

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Lập kỷ lục nhưng không nghĩ đến bản thân

Chiến thắng trước tuyển Anh cũng giúp Emiliano Martínez đi vào lịch sử khi trở thành thủ môn Argentina có số lần ra sân nhiều nhất ở các kỳ World Cup, vượt qua huyền thoại Ubaldo Fillol. Tuy nhiên, Dibu gần như không nhắc đến cột mốc cá nhân này.

Thay vào đó, anh chỉ nghĩ đến trận đấu cuối cùng. "Bây giờ tôi muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Trở thành nhà vô địch thế giới đã rất khó, còn trở lại thêm một trận chung kết World Cup lại càng khó hơn. Đó là thành quả xứng đáng dành cho tất cả mọi người. Giờ hãy tận hưởng, rồi sau đó chuẩn bị thật tốt".

Cuộc trò chuyện ngắn giữa Messi và Dibu sau tiếng còi mãn cuộc vì thế cũng trở thành thông điệp rõ ràng nhất về tâm thế của Argentina. Họ vui vì đã loại tuyển Anh. Nhưng họ chưa hề dừng lại.

Như chính lời Dibu tiết lộ, toàn đội chỉ có một suy nghĩ: "Chúng ta sẽ không gục ngã vào lúc này". Với Argentina, trận chiến lớn nhất vẫn còn ở phía trước.

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Tú Tú.