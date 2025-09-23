Thủ môn ĐT Việt Nam tung ảnh cưới "nét căng" cùng "chị đẹp" là tiếp viên hàng không

Làng bóng đá Việt Nam chuẩn bị đón tin vui khi thủ môn Trịnh Xuân Hoàng - gương mặt trẻ từng nhiều được triệu tập lên ĐT Việt Nam - chính thức hé lộ bộ ảnh cưới cực ngọt ngào bên vợ tương lai Nguyễn Ngọc Ánh, một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp hơn anh 1 tuổi.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, chú rể Trịnh Xuân Hoàng gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm trong vest đen - trắng. Sánh đôi cùng anh là cô dâu Ngọc Ánh, rạng rỡ trong chiếc váy cưới bồng bềnh, khoe nhan sắc trẻ trung, cuốn hút. Cả hai nắm tay nhau rạng rỡ bước đi trong khung cảnh lãng mạn, còn có những khoảnh khắc cùng nhau tạo dáng bên quả bóng đá - biểu tượng sự nghiệp của chàng thủ môn xứ Thanh.

Nguyễn Ngọc Ánh hiện đang là tiếp viên hàng không, sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh và phong thái tự tin. Cô cùng Trịnh Xuân Hoàng đã hẹn hò được 3 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Cặp đôi được khen "trai tài - gái sắc", xứng đôi vừa lứa, toát lên sự hạnh phúc ngập tràn trong từng khung hình cưới.

Về sự nghiệp sân cỏ, Trịnh Xuân Hoàng (sinh năm 2000) trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Thanh Hóa, từng được triệu tập lên các cấp độ U19, U23 và đội tuyển Việt Nam. Anh nổi bật nhờ chiều cao 1m83, phản xạ nhanh và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự. Tại V.League, Xuân Hoàng đang khoác áo CLB Đông Á Thanh Hóa, là thủ môn trẻ giàu tiềm năng, được kỳ vọng trở thành lớp kế cận của đàn anh Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng.

Với loạt ảnh cưới lãng mạn vừa tung ra, cặp đôi nhanh chóng nhận về "cơn mưa" lời chúc từ người hâm mộ. Ngày trọng đại của Trịnh Xuân Hoàng và Nguyễn Ngọc Ánh hứa hẹn sẽ là một trong những đám cưới linh đình thu hút sự quan tâm đông đảo của fan bóng đá Việt.



