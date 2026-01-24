Thủ môn Cao Văn Bình, người giúp U23 Việt Nam đạt HCĐ là ai?

Tối 23-1, U23 Việt Nam đã khép lại giải đấu theo kịch bản nghẹt thở khi hòa 2-2 sau 120 phút và thắng U23 Hàn Quốc 7-6 ở loạt sút luân lưu 11 m.

Trong chiến thắng lịch sử này, Cao Văn Bình người chỉ ra sân duy nhất 1 trận ở giải trở thành điểm tựa vững chắc nơi khung gỗ, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng áo đỏ mất hai trụ cột trung vệ trước trận, phải chịu sức ép lớn và có thời điểm thi đấu thiếu người.

Lần đầu được bắt chính tại giải, thủ môn sinh năm 2005 đã không phụ niềm tin của ban huấn luyện. Suốt 120 phút, Văn Bình thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, phản xạ nhanh nhạy trước những cú dứt điểm nguy hiểm của đối thủ.

Khi U23 Việt Nam lùi sâu phòng ngự, thủ thành từ lò SLNA vẫn giữ được sự tập trung, tổ chức hàng thủ hiệu quả và hóa giải nhiều tình huống đối mặt.

Theo thống kê của AFC, Văn Bình đã có tới 10 pha cứu thua trong tổng số 12 pha dứt điểm nguy hiểm của Hàn Quốc.

Đỉnh cao màn trình diễn này còn phải nhắc tới loạt luân lưu, nơi Văn Bình quyết định thành bại của hai đội. Thủ môn sinh năm 2005 đã xuất sắc cản phá cú sút quyết định ở lượt thứ 7, trực tiếp mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Pha cứu thua ấy không chỉ khép lại trận đấu đầy cảm xúc mà còn đưa đội bóng của HLV Kim Sang-sik bước lên bục vinh quang.

Chia sẻ sau trận, Văn Bình cho biết: "Khoảnh khắc bắt luân lưu 11m, em chỉ nhìn vào mắt của cầu thủ Hàn Quốc. Cậu ấy nhìn vào góc phải là em có thể nhanh tay bắt bài".

Từ một gương mặt trẻ ít được chú ý tại giải đấu năm nay, Văn Bình đã khẳng định giá trị ở sân chơi châu lục, mở ra tương lai đầy hứa hẹn trong màu áo U23 và bóng đá Việt Nam.