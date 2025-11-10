Thủ môn Bùi Tiến Dũng ra sao sau ca phẫu thuật chấn thương?

Sau thời gian gặp chấn thương khiến người hâm mộ lo lắng, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã hoàn thành ca phẫu thuật và hiện đang trong giai đoạn hồi phục. Mới đây, hình ảnh nam thủ môn nằm trên giường bệnh, nở nụ cười rạng rỡ bên con trai nhỏ khiến mạng xã hội "tan chảy" vì quá đáng yêu.

Trong ảnh, Bùi Tiến Dũng mặc đồ bệnh viện, vẫn giữ nụ cười tươi khi được con trai ôm chặt. Dù phải nằm viện, tinh thần của anh trông rất tích cực, thoải mái. Trên bàn là suất ăn giản dị với cơm, canh, dưa leo, món mặn cùng một quả chuối - cho thấy anh đang trong chế độ ăn thanh đạm, phù hợp với quá trình hồi phục sau mổ.

Bà xã Bùi Tiến Dũng - nàng WAG Dianka - đăng ảnh con trai vào thăm Tiến Dũng sau ca mổ, và hài hước viết: "Danil thay mẹ vào chăm ba chu đáo". Được con trai ôm cổ đầy tình yêu, Tiến Dũng không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Khoảnh khắc ấm áp giữa hai cha con nhanh chóng nhận về "bão tim" từ cộng đồng mạng. Nhiều người gửi lời chúc Bùi Tiến Dũng sớm bình phục để trở lại sân cỏ, đồng thời dành lời khen cho sự lạc quan và nụ cười truyền năng lượng tích cực của anh.

Trước đó, Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương khi thi đấu và buộc phải phẫu thuật để điều trị dứt điểm. Hiện anh đang được chăm sóc, theo dõi tại bệnh viện, với tinh thần lạc quan và nhận được sự đồng hành, yêu thương từ gia đình.

"Chúng mình ổn. Anh ấy đã hoàn thành ca phẫu thuật và bây giờ sẽ tập trung phục hồi. Cảm ơn những tin nhắn ấm áp từ mọi người" - bà xã Dianka chia sẻ trên mạng xã hội.



