Thủ môn Bùi Tiến Dũng "dán mắt" vào dàn mỹ nhân chân dài nóng bỏng, phản ứng của vợ mẫu Tây khiến dân mạng "lo giùm"

Mới đây, vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng - người mẫu Dianka Zakhidova gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc cùng nhau đi ăn tối và thưởng thức một show diễn nghệ thuật. Trong không gian mờ ảo và ngập tràn ánh đèn đỏ huyền bí của buổi tiệc, nam thủ thành sinh năm 1997 bị bắt trọn khoảnh khắc đang "dán mắt", chăm chú theo dõi màn trình diễn của dàn người đẹp chân dài trên sân khấu. Không chỉ nhìn không chớp mắt, Bùi Tiến Dũng còn hào hứng vỗ tay cổ vũ vô cùng nhiệt tình, gương mặt lộ rõ vẻ tươi rạng rỡ và phấn khích.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chăm chú dõi theo dàn mỹ nhân chân dài biểu diễn trên sân khấu

Anh chàng thậm chí còn vỗ tay và cười rất tươi cho màn trình diễn

Thế nhưng, "niềm vui ngắn chẳng tày gang" khi toàn bộ biểu cảm mê mẩn này đã bị cô vợ mẫu Tây Dianka Zakhidova ngồi ngay kế bên bắt trọn. Thay vì hào hứng cùng chồng, Dianka lại giữ gương mặt "lạnh như tiền", khẽ liếc nhìn ông xã với ánh mắt "sát khí" và quyền lực, cái nhướng mày đầy phán xét. Ngay lập tức, nàng WAG đến từ Ukraine đã gửi một thông điệp ngầm đầy tính "đe dọa" nhưng không kém phần lãng mạn lên trang cá nhân: "Về nhà em sẽ nói chuyện với anh nhé!". Phản ứng vừa ghen tuông đáng yêu, vừa dằn mặt đanh thép của Dianka khiến người hâm mộ không khỏi nhịn cười trước số phận "bão táp" đang chờ đợi Bùi Tiến Dũng khi về nhà.

Trước tối hậu thư của vợ, "người nhện" xứ Thanh đã nhanh chóng lên tiếng phân trần. Bùi Tiến Dũng ấm ức chia sẻ lại khoảnh khắc kèm lời giải thích dở khóc dở cười: "Rủ mình đi ăn tối xem show chứ mình có đòi đi đâu, ơ hay!". Màn thanh minh vô tội của anh chàng như một lời khẳng định bản thân chỉ là người bị rủ rê, chứ hoàn toàn không chủ động đi ngắm các cô gái khác.

Phản ứng của bà xã Bùi Tiến Dũng khi chồng mải mê ngắm dàn người đẹp gây chú ý

Trận "vạch mặt" hài hước này nhanh chóng nhận được nhiều tương tác từ người hâm mộ. Nhiều khán giả để lại bình luận trêu chọc Bùi Tiến Dũng rằng "nhà phải có nóc" và đồng cảm với biểu cảm ghen tuông cực kỳ dễ thương của Dianka. Dù là một cặp đôi nổi tiếng và đã có với nhau một nhóc tỳ kháu khỉnh, song Bùi Tiến Dũng và vợ Tây vẫn luôn giữ được sự nhí nhảnh, ngọt ngào và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đầy thú vị lên mạng xã hội.

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng - Dianka đã kết hôn được 4 năm, cả hai luôn dành sự ngọt ngào cho đối phương