Thủ môn Bolivia bị dọa giết, ép phải thủng lưới 3 bàn

Thủ môn của Guabira cùng người thân bị đe dọa tính mạng trước trận thua 0-6 trước Always Ready, trong đó anh thủng lưới 3 bàn sau 35 phút.

Theo AP, thủ môn Juan Manuel Ferrel bị dọa giết trước trận đấu giữa Guabira và Always Ready ở giải vô địch Bolivia. Thông tin này được huấn luyện viên Leonardo Eguez của đội Guabira tiết lộ sau trận đấu. Ferrel và đồng đội thua Always Ready với tỷ số 0-6 ở trận này.

“Chúng tôi không thể tiến hành một cuộc phân tích nghiêm túc khi có những lời đe dọa đến tính mạng. Có điều gì đó đáng ngờ đang xảy ra và sự việc cần phải được điều tra” , HLV Leonardo Eguez nói.

Nhà cầm quân này cho biết thêm: “ Bóng đá đã bị vấy bẩn. Thủ môn của tôi nhận được những lời đe dọa nhằm vào tính mạng của cậu ấy, vợ và mẹ cậu ấy. Người ta nói rằng nếu cậu ấy không trả một khoản tiền cụ thể hoặc để thủng lưới 3 bàn, họ sẽ bị giết” .

HLV Leonardo Eguez của Guabira tiết lộ về vụ việc trong cuộc họp báo sau trận.

Leonardo Eguez cho biết ông không biết những lời đe dọa xuất phát từ đâu, đồng thời nhấn mạnh cáo buộc của Guabira không nhằm vào Always Ready. Guabira cũng yêu cầu vụ việc phải được điều tra để xác định những người chịu trách nhiệm.

Sự việc được cho là không chỉ ảnh hưởng đến thủ môn Ferrel. Tiền đạo Víctor Abrego cũng yêu cầu được rời sân và sau đó giải thích rằng anh cảm thấy sợ hãi vì những gì đồng đội đã thông báo với toàn đội trước trận đấu.

“Tôi cảm thấy sợ và không muốn tiếp tục thi đấu. Tôi rời sân trong nước mắt” , Abrego giải thích. Tiền đạo của Guabira cho biết anh đã nghĩ đến những hậu quả mà các thành viên trong đội có thể phải đối mặt, thậm chí nhắc đến chính gia đình mình khi kể lại sự việc.

Jose Enrique Flores, hậu vệ của đội khách Guabira, cũng lên tiếng và cho biết một số cầu thủ đã nói ngay trên sân rằng họ không muốn tiếp tục thi đấu. Cầu thủ này yêu cầu vụ việc phải được điều tra “đến cùng”.

Dù CLB Guabira chưa đưa ra tuyên bố chính thức, Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá Chuyên nghiệp Bolivia (Fabol) hôm thứ 14/9 kêu gọi lập tức mở cuộc điều tra về những lời đe dọa được cho là đã xuất hiện trước trận đấu.

“Những gì xảy ra với các cầu thủ Guabira không thể không được điều tra. Bóng đá Bolivia cần tạo ra một tiền lệ rõ ràng đối với những vụ việc như thế này” , Tổng thư ký Fabol David Paniagua cho biết.

Cố vấn pháp lý của CLB Always Ready, Marcelo Ortiz, cũng kêu gọi các cơ quan chức năng vào cuộc, đồng thời cho rằng tính hợp lệ của kết quả trận đấu hiện đã bị đặt dấu hỏi.

“Bóng đá không được phép bị vấy bẩn. Chúng tôi sẽ đề nghị Văn phòng Công tố điều tra để bảo vệ tính liêm chính của môn thể thao này” , Ortiz nói.

Club Always Ready hiện đứng thứ hai tại giải vô địch quốc gia Bolivia , chỉ xếp sau đội đầu bảng Bolivar. Trong khi đó, Guabira đứng thứ chín trên bảng xếp hạng.