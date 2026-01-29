Thủ môn Benfica ghi bàn thắng lịch sử vào lưới Real Madrid là ai?

Tại sân vận động Estádio da Luz, Benfica của HLV Jose Mourinho bước vào phút bù giờ với lợi thế dẫn trước Real Madrid 3-2 (rạng sáng ngày 29-1, giờ Việt Nam). Tỉ số này đủ để đẩy "Kền kền trắng" ra khỏi top 8, song lại chưa thể giúp đại diện Bồ Đào Nha tự cứu mình.

Khoảnh khắc thủ môn Anatoliy Trubin đánh đầu tung lưới Real Madrid

Trong tình thế "không còn gì để mất", Mourinho đã đưa ra một quyết định táo bạo. Ông ra hiệu cho thủ môn Anatoliy Trubin dâng cao tham gia tấn công ở quả đá phạt cuối cùng.

Từ tình huống bóng bổng hỗn loạn trong vòng cấm Real Madrid, Trubin bật cao đánh đầu tung lưới Thibaut Courtois, ấn định chiến thắng 4-2 cho Benfica.

Trong khi cả sân Da Luz ăn mừng cuồng nhiệt, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha gần như chết lặng trước điều vừa xảy ra.

Theo thống kê, Trubin là thủ môn thứ năm ghi bàn tại Champions League kể từ khi giải đấu đổi tên vào mùa giải 1992-1993, bên cạnh Hans-Jörg Butt, Sinan Bolat, Vincent Enyeama và Ivan Provedel.

Đáng chú ý, người gác đền Ukraine còn là thủ thành đầu tiên trong lịch sử làm tung lưới "Los Blancos" tại một sân chơi châu Âu.

Tờ Marca của Tây Ban Nha đã so sánh khoảnh khắc tỏa sáng của Trubin với pha lập công đầy bùng nổ của Sergio Ramos cho "Kền kền trắng" trong trận chung kết Champions League 2013-2014 trước Atletico Madrid.

Ở tuổi 24, Trubin vốn đã là cái tên được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Gia nhập Benfica từ Shakhtar Donetsk năm 2023 với giá khoảng 10 triệu euro, thủ thành người Ukraine hiện được định giá 28 triệu euro, nằm trong top 10 thủ môn đắt giá nhất thế giới.

Anatoliy Trubin trở thành người hùng khi giúp Benfica đoạt tấm vé cuối cùng dự play-off Champions League

Nhờ khoảnh khắc để đời của người gác đền sinh năm 2001, Benfica đã thành công vươn lên vị trí thứ 24, qua đó giành suất cuối cùng dự vòng play-off Champions League. Ở trận đấu tiếp theo, đoàn quân HLV Jose Mourinho có thể sẽ gặp lại Real Madrid hoặc chạm trán đương kim á quân Inter Milan.

Kylian Mbappe cùng Real Madrid còn cách vòng 1/8 Champions League trận play-off đầy may rủi

Trong bóng đá đỉnh cao châu Âu, kịch tính là điều không bao giờ thiếu. Dù vậy, một bàn thắng ở phút bù giờ của thủ môn để cứu cả chiến dịch Champions League gần như là một "kịch bản" không tưởng. Với Anatoliy Trubin, pha lập công vào lưới Real Madrid chắc chắn sẽ giúp anh trở thành biểu tượng cho sự khó đoán của sân chơi châu Âu mùa giải này.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Trubin đã được triệu tập lên tuyển Ukraine từ tháng 3-2021, tham dự Euro 2020 và 2024. Với chiều cao 1,99 m, Trubin là chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ, và giờ đây còn trở thành mối đe dọa thực sự ở các tình huống cố định cuối trận đấu.



