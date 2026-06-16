Thủ thành này đang tạo nên cơn sốt tại World Cup 2026.

Thủ môn Vozinha đang tạo nên cơn sốt lớn tại World Cup 2026. Thủ thành 40 tuổi có màn trình diễn ngoạn mục giúp đội tuyển Cabo Verde có trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha ở lượt trận ra quân. Với 7 pha cứu thua, Vozinha được trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất.

Trang Instagram cá nhân của Vozinha cũng chứng kiến số lượng người theo dõi tăng đột biến. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, số lượng người theo dõi từ khoảng 50.000 hiện đã đạt 5,7 triệu và vẫn đang tiếp tục tăng.

Thủ môn Vozinha đang tạo ra cơn sốt lớn

Tuy nhiên, Vozinha trên thực tế đang sắp thất nghiệp. Hợp đồng giữa thủ thành 40 tuổi với CLB GD Chaves (hạng 2 Bồ Đào Nha) sẽ hết hạn vào ngày 30/6 tới. Hiện vẫn chưa có lời đề nghị nào dành cho Vozinha. Và thủ thành này cũng đang cân nhắc đến chuyện giải nghệ sau World Cup 2026.

Một nhà môi giới cầu thủ đã gợi ý trường hợp của Vozinha với các CLB V.League. Với màn trình diễn tại World Cup, Vozinha cho thấy anh vẫn hoàn toàn đáp ứng yêu cầu chuyên môn cho dù đã bước vào độ tuổi 40. Mùa giải 2025/26 vừa qua, thủ thành người Cabo Verde ra sân 19 trận tại giải hạng 2 Bồ Đào Nha. Theo Transfermakrt, mức định giá của Vozinha hiện là 50.000 euro (khoảng 1,5 tỷ đồng).

Neuer bắt chính ở tuổi 40

Tại World Cup 2026, ngoài Vozinha có một thủ thành cũng bắt chính ở tuổi 40 là Manuel Neuer (Đức). Bên cạnh đó, thủ môn Muslera sẽ tròn 40 tuổi chỉ 1 ngày sau khi thi đấu trận ra quân cùng đội tuyển Uruguay.

Ở hệ thống các giải chuyên nghiệp Việt Nam cũng có thủ môn 40 tuổi vẫn thi đấu đều đặn là Bùi Tấn Trường. Thủ thành người Đồng Tháp vừa cùng CLB Đồng Nai vô địch giải Hạng Nhất và thăng hạng lên V.League. Mùa giải vừa qua, anh ra sân 17 trận và là 1 trong 2 thủ môn có nhiều trận giữ sạch lưới nhất giải đấu (8 trận).