THPT Xuân Mai lần đầu vô địch Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô 2025

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 đã khép lại vào sáng 21/12 tại sân vận động Xuân Đỉnh với trận chung kết được chờ đợi giữa THPT Xuân Mai và THPT Tây Hồ.

Sau 90 phút thi đấu chính thức không có bàn thắng nào được ghi, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định ngôi vô địch. Ở loạt đấu cân não này, các cầu thủ Xuân Mai đã thể hiện bản lĩnh tốt hơn để giành chiến thắng với tỷ số 3-1, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang tại sân chơi bóng đá học sinh lớn nhất Thủ đô.

Hành trình lên ngôi của THPT Xuân Mai tại giải đấu năm nay để lại nhiều dấu ấn khi đội bóng này liên tiếp vượt qua những đối thủ mạnh ở các vòng đấu loại trực tiếp. Trước khi góp mặt ở trận chung kết, Xuân Mai đã đánh bại THPT Phạm Văn Đồng với tỷ số 3-1 ở bán kết, còn tại vòng tứ kết, họ cũng phải nhờ tới loạt sút luân lưu mới có thể vượt qua THPT Tự Lập. Chuỗi trận cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ đến từ huyện Chương Mỹ.

Ở chiều ngược lại, THPT Tây Hồ dù không thể giành chức vô địch nhưng vẫn có một giải đấu đáng ghi nhận khi tiến sâu và chỉ chịu dừng bước sau loạt luân lưu ở trận chung kết. THPT Phạm Văn Đồng giành giải Ba chung cuộc, trong khi danh hiệu phong cách thuộc về THPT Marie Curie – Mỹ Đình.

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô 2025 ghi nhận số lượng đội tham dự kỷ lục với 125 trường, diễn ra qua hàng trăm trận đấu trong suốt mùa giải. Không chỉ là sân chơi thể thao, giải đấu tiếp tục khẳng định vai trò là nơi phát hiện, nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá học đường và tạo nên bầu không khí sôi động, giàu cảm xúc cho học sinh Thủ đô mỗi dịp cuối năm.