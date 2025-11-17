Thông tin mới nhất về cựu sao Chelsea gặp biến chứng tim

Cựu tiền vệ Chelsea và hiện đang khoác áo São Paulo (Brazil), Oscar vừa được xuất viện hôm sau 5 ngày nằm viện do biến chứng tim. Trong quá trình kiểm tra y tế đầu mùa giải, cầu thủ người Brazil xuất hiện các thay đổi tim mạch và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để theo dõi.

Oscar đã được xuất viện và trở về nhà

Sau khi trải qua các xét nghiệm chuyên sâu, Oscar được chẩn đoán mắc hội chứng ngất thần kinh, một tình trạng phổ biến gây giảm nhịp tim và huyết áp đột ngột, dẫn đến mất ý thức tạm thời. Suốt thời gian nằm viện, tình trạng của anh được đánh giá là “ổn định và sức khỏe lâm sàng tốt.” CLB São Paulo cho biết trong những ngày tới, Oscar sẽ tiếp tục nghỉ ngơi và theo dõi y tế theo chương trình riêng của đội.

Oscar đã trở về khoác áo đội bóng thuộc giải đấu của Brazil

Ở tuổi 34, Oscar từng giành hai chức vô địch Premier League cùng Chelsea và ba lần vô địch Chinese Super League với Shanghai Port. Anh trở lại São Paulo vào tháng 12 năm ngoái theo hợp đồng ba năm, trở về khoác áo đội bóng thuở thiếu thời.

Sự kiện này khiến người hâm mộ và giới chuyên môn quan tâm, nhưng việc xuất viện và được theo dõi cẩn trọng cho thấy cầu thủ này đang trong tình trạng ổn định, có khả năng sớm trở lại tập luyện và thi đấu.