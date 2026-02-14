Thống kê rùng mình có thể phá hỏng giấc mơ vô địch của Arsenal

Họ tiếp tục phải chứng kiến "Pháo thủ London" thêm một lần đánh rơi điểm số đúng lúc áp lực từ các đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch gia tăng.

Thực tế, đây là lần thứ tư liên tiếp Arsenal không thể giành chiến thắng khi phải thi đấu sau đối thủ bám đuổi Man City.

Các cầu thủ Arsenal dường như gặp áp lực tâm lý khi đá sau Man City. (Ảnh: SunSport)

Con số đáng báo động này, phần nào cho thấy sự mong manh về tâm lý của thầy trò Mikel Arteta và dấu hiệu họ chững lại trong cuộc đua vô địch.

Arsenal hiểu rõ hơn ai hết mức độ nguy hiểm của đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt khi đã vào guồng, bởi chính họ đã nếm trải nỗi đau đánh rơi 2 chức vô địch trước "ngưỡng cửa thiên đường".

Có thể nói, áp lực bủa vây cầu thủ Arsenal ngay cả lúc Man City sảy chân hay nới rộng khoảng cách khi giành chiến thắng.

Chính lịch thi đấu "Man City đá trước" khiến lợi thế dẫn đầu của Arsenal trên bảng xếp hạng bị rút ngắn từ 9 điểm xuống còn 4 điểm chỉ trong vòng vài ngày.

HLV Arteta từng khẳng định đanh thép rằng Arsenal sẽ không bị ám ảnh bởi những giả định kiểu "nếu như, giá như".

"Tôi hiểu việc có sự đảo chiều lớn về điểm số nhưng đó chỉ giả định ‘nếu’. Nếu chúng tôi thua Newcastle thì đã kém Liverpool tới 8 điểm hồi tháng 10 năm ngoái" - ông nói.

Thầy trò Pep Guardiola hiện đang bám sát Arsenal trên bảng điểm. Ảnh: PA

Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng cú sảy chân trước Brentford vẫn khiến người hâm mộ Arsenal lo lắng, nhất là khi họ chưa thể quên việc đội bóng từng đánh mất lợi thế dẫn trước 8 điểm ở mùa giải 2022–2023.

Thậm chí, sau khi Keane Lewis-Potter đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà, các cổ động viên Brentford còn hát vang "lại về nhì nữa rồi, ole, ole" để chọc tức Arsenal.

Arsenal 4 lần gần nhất thi đấu sau Man City đều không thắng Vòng 21 Manch City vs Brighton & Hove Albion 1-1 Arsenal vs Liverpool 0-0 Vòng 22 Man United vs Man City 2-0 Nottingham Forest vs Arsenal 0-0 Vòng 23 Man City vs Wolver 2-0 Arsenal vs Man United 2-3 Vòng 26 Manc City vs Fulham 3-0 Brentford vs Arsenal 1-1

Cuối tuần tới, đội bóng London một lần nữa lại phải thi đấu sau khi họ chạm trán đại kình địch Tottenham, còn Man City tiếp đón Newcastle trên sân Etihad.

Điều này sẽ đặt áp lực rất lớn lên chuyến làm khách đá bù lịch thi đấu của Arsenal trước Wolves tại sân Molineux vào giữa tuần. Trận đấu này mang đến cơ hội để họ gia tăng khoảng cách với Man City và trả lại áp lực cho thầy trò Pep Guardiola.

Arsenal là đội duy nhất phải đá giữa tuần, bởi trận gặp Wolves được dời lịch để phục vụ cho chung kết Cup liên đoàn Anh.

Man City - đối thủ mà Arsenal sẽ chạm trán ở trận chung kết vào ngày 22-3 - hiện vẫn chưa có lịch đá bù với Crystal Palace.

Nếu thắng, "Pháo thủ London" sẽ nới rộng cách biệt lên 7 điểm với Man City và giành lại lợi thế tâm lý, song nếu thua họ sẽ phải hứng chịu cú "đảo chiều con lắc" lớn nhất của cuộc đua vô địch tính đến thời điểm này.