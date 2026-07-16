Thống kê phơi bày màn sụp đổ của tuyển Anh trước Argentina: Chỉ cầm bóng 12% sau bàn mở tỷ số, thua cũng phải!

Một thống kê sau trận khiến người hâm mộ sửng sốt: đoàn quân của Thomas Tuchel chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 12% kể từ sau bàn thắng cho đến khi Lautaro Martínez kết liễu trận đấu.

Ở bán kết World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng 16/7 (giờ Việt Nam), Anthony Gordon giúp tuyển Anh vượt lên dẫn trước Argentina ở đầu hiệp hai và thắp lên hy vọng về lần đầu tiên góp mặt ở chung kết World Cup kể từ năm 1966. Nhưng cũng từ khoảnh khắc ấy, thế trận gần như chỉ còn diễn ra theo một chiều.

Truyền thông Anh sốc với "thống kê đáng lên án"

Kể từ phút thứ 56 của trận đấu, sau bàn mở tỷ số của Anthony Gordon ở phút thứ 55 cho đến khi Lautaro Martínez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Argentina ở phút bù giờ, Anh chỉ kiểm soát bóng trung bình 12% (trong khi Argentina kiểm soát bóng trung bình 88%). Số liệu thống kê không biết nói dối - Argentina xứng đáng giành chiến thắng 2-1.

Con số 12% này nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội, khi nhiều CĐV cho rằng đây là minh chứng rõ nhất cho việc HLV Thomas Tuchel đã lựa chọn chiến thuật quá thận trọng.

Ảnh: Getty

Bị dồn ép suốt gần 40 phút

Sau khi có bàn mở tỷ số, tuyển Anh chủ động lùi sâu để bảo toàn lợi thế. Trong khi đó, Argentina liên tục gia tăng sức ép. Những quả tạt liên tiếp được đưa vào vòng cấm, các cú sút không ngừng hướng về khung thành Jordan Pickford và hàng thủ "Tam sư" gần như chỉ biết chống đỡ.

Phút 85, Enzo Fernández tung cú sút xa đẹp mắt gỡ hòa 1-1 sau một tình huống đá phạt góc ngắn khiến hàng phòng ngự tuyển Anh bất ngờ. Dù Thomas Tuchel tung thêm ba cầu thủ thiên về phòng ngự nhằm giữ tỷ số và chuẩn bị cho hiệp phụ, cục diện trận đấu vẫn không thay đổi.

Argentina tiếp tục ép sân. Và đến phút bù giờ, Lionel Messi tạt bóng chuẩn xác để Lautaro Martínez đánh đầu tung lưới Pickford, hoàn tất màn lội ngược dòng đưa Argentina vào chung kết.

CĐV đồng loạt chỉ trích Thomas Tuchel

Ngay sau trận đấu, chiến thuật của HLV Thomas Tuchel trở thành tâm điểm chỉ trích: "Nếu Tuchel còn chút tự trọng, ông ấy nên từ chức ngay", "Những sự thay người đó quá tiêu cực. Đây là Argentina chứ không phải Mexico chỉ còn 10 người", "Đó thực sự là một thống kê khủng khiếp", "Không thể tin nổi. Tuyển Anh gần như không còn chơi bóng sau khi dẫn trước"...

Trong khi đó, có ý kiến cho rằng Tuchel đã không kịp điều chỉnh khi Argentina gia tăng sức ép. "Áp lực mà Jordan Pickford phải chịu lẽ ra đã đủ để Tuchel thay đổi cách tiếp cận. Tuyển Anh cần đẩy đội hình lên để giảm sức ép và buộc Argentina phải phòng ngự". Một bình luận khác mỉa mai: "Không thể chơi với hàng thủ bảy người trước Argentina".

Ảnh: Getty

Những con số còn đáng buồn hơn

Thống kê về số đường chuyền cũng cho thấy sự áp đảo của Argentina. Trước khi Anthony Gordon ghi bàn, Argentina thực hiện 315 đường chuyền, trong khi tuyển Anh có 252.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm "Tam sư" dẫn trước, Argentina tung ra tới 276 đường chuyền, còn tuyển Anh chỉ có 73.

Theo Opta, tuyển Anh cũng nối dài chuỗi thành tích đáng quên tại World Cup. Kể từ năm 1998, họ đã thất bại cả 7 lần khi chạm trán các đội tuyển thuộc top 10 FIFA ở vòng knock-out.

Không chỉ vậy, đoàn quân của Thomas Tuchel còn lập thêm một kỷ lục buồn. Họ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử World Cup hai lần ghi bàn mở tỷ số ở bán kết nhưng vẫn bị loại.

Lần đầu là trước Croatia tại World Cup 2018. Lần thứ hai chính là màn ngược dòng của Argentina tại Atlanta.

Từ chỗ chỉ còn cách trận chung kết chưa đầy 40 phút, tuyển Anh lại thêm một lần gục ngã ngay trước ngưỡng cửa lịch sử. Trong khi đó, Argentina chứng minh vì sao họ vẫn là nhà đương kim vô địch và tiếp tục góp mặt ở trận đấu cuối cùng của World Cup 2026.b