Thống kê Newcastle đấu với Arsenal: So đẳng cấp phòng ngự

Trận Newcastle đấu với Arsenal diễn ra lúc 22h30 hôm nay 28/9. Dựa trên thuật toán mô phỏng bằng dữ liệu, siêu máy tính của Opta dự đoán Arsenal có cơ hội giành chiến thắng cao hơn so với đối thủ.

Nhận định Newcastle đấu với Arsenal

Newcastle đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh (tính đến trước vòng 6). Đội bóng của huấn luyện viên Eddie Howe chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 vòng đầu tiên (hòa 3, thua 1).

Việc ngôi sao chủ lực Alexander Isak chuyển đến Liverpool là tổn thất lớn đối với Newcastle. Những tân binh trên hàng công là Yoanne Wissa và Nick Woltemade chưa tạo ra dấu ấn rõ rệt để giúp đội chủ sân St James' Park duy trì hiệu suất ghi bàn như khi có Isak.

Arsenal hòa Man City ở vòng 5. (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, tin tích cực đối với Newcastle là họ vẫn phòng ngự rất hay. Đội bóng của huấn luyện viên Eddie Howe chật vật tìm chiến thắng nhưng cũng rất khó bị đánh bại. Các hậu vệ cao lớn và thủ môn có khả năng cản phá xuất sắc là điểm tựa cho Newcastle.

Trong khi đó, Arsenal là đội nhì bảng trước khi bước vào vòng đấu này. "Pháo thủ" giành được 10 điểm sau 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Tính trên mọi đấu trường, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta chỉ mất điểm ở 2 trận đấu (thua Liverpool 0-1 và hòa Man City 1-1).

Vấn đề đáng lo của Arsenal là lực lượng. "Pháo thủ" mất Kai Havertz dài hạn. Trong khi đó, Bukayo Saka và Martin Odegaard chưa lấy lại thể lực tốt nhất sau khi bình phục. Noni Madueke mới gia nhập danh sách thương binh sau trận gặp Man City.

Dự đoán Newcastle vs Arsenal

Siêu máy tính của Opta nhận định cơ hội thắng của Arsenal là 46,1%, của Newcastle là 29,3%. Trong khi đó, hệ thống dự đoán bóng đá của Soccerway lại nghiêng về Newcastle, dù chênh lệch không nhiều (37% - 34%).

Đây là trận đấu của 2 đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải Ngoại Hạng Anh. Newcastle và Arsenal lần lượt là 2 đội bóng có chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA - phản ánh nguy cơ thủng lưới dựa trên những cơ hội mà đối thủ tạo ra) thấp nhất giải đấu. Ngoài ra, cả 2 huấn luyện viên đều có xu hướng cầu toàn trong các trận đấu khó.

Do vậy, trận Newcastle đấu với Arsenal có thể ít bàn thắng. 5 trận đối đầu gần nhất giữa 2 đội trên sân St James' Park đều có không quá 2 bàn.

Newcastle giành 4 chiến thắng trong 5 trận gặp Arsenal trên sân nhà gần nhất. Trong cả 4 thất bại, "Pháo thủ" đều không thể ghi bàn.

Đội hình dự kiến của Newcastle: Pope; Trippier, Botman, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon.

Đội hình dự kiến của Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Eze.

Dự đoán tỷ số: Newcastle 0-0 Arsenal.