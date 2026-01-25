Thống kê làm U23 Việt Nam gây ngỡ ngàng, U23 Hàn Quốc thêm ê chề sau trận đấu khó tin

Ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã tạo ra một kịch bản khó tin. Không chỉ 2 lần dẫn trước, đội quân của HLV Kim Sang-sik còn bất ngờ cầm hoà đối thủ trong thế thiếu người suốt 2 hiệp phụ sau đó giành chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu. Có thể nói, đây là một trận đấu để đời của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Có lẽ, U23 Việt Nam sẽ càng khiến những CĐV trung lập nếu không xem trực tiếp trận đấu, phải cảm thấy ngỡ ngàng nếu họ nhìn vào những con số thống kê sau trận đấu.

Tính trong 120 phút, Hàn Quốc kiểm soát bóng cực kỳ vượt trội, lên tới 76% trong khi U23 Việt Nam chỉ là 24%. Đội bạn thực hiện tới 32 cú dứt điểm (trong đó có 12 trúng đích), cực kỳ vượt trội so với 5 lần dứt điểm (3 lần trúng đích) của U23 Việt Nam.

U23 Hàn Quốc có 7 lần được hưởng phạt góc, trong khi U23 Việt Nam thậm chí không có quả phạt góc nào. Phạt góc cũng chính là thứ “vũ khí” lợi hại của U23 Việt Nam trong các trận ở vòng bảng.

U23 Việt Nam vừa có trận đấu "để đời" trước Hàn Quốc.

Chỉ số Attacks (tấn công) của Hàn Quốc cũng hoàn toàn vượt trội so với U23 Việt Nam, 178 so với 84. Trong khi đó, số pha chuyền bóng của đội bạn cũng cực kỳ áp đảo trước U23 Việt Nam (898 so với 299).

Rõ ràng, sự vượt trội ở những con số kể trên của U23 Hàn Quốc là hoàn toàn vô nghĩa khi họ thua U23 Việt Nam về mặt kết quả. Điều này cũng cho thấy thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thi đấu phòng ngự ấn tượng ra sao trước một đối thủ vốn được đánh giá cao hơn khá nhiều.

Rõ ràng, nếu nhìn vào các con số thống kê, U23 Việt Nam sẽ càng thêm tự hào sau chiến thắng, trong khi đó U23 Hàn Quốc sẽ phải thêm thất vọng ê chề.