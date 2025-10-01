Thống kê Barcelona đấu với PSG: Quả bóng bạc phô diễn đẳng cấp

Trận Barcelona đấu với PSG thuộc lượt 2 vòng phân loại mùa giải UEFA Champions League 2025-2026 diễn ra lúc 2h ngày 2/10. Siêu máy tính của Opta nhận định cơ hội thắng của Barcelona và PSG là 46,4% - 29,9%.

Nhận định Barcelona đấu với PSG

Barcelona chưa thua trận nào trong mùa giải, giành được 7 chiến thắng và chỉ có 1 trận hòa tính trên mọi giải đấu. Trong 5 trận gần nhất, Barcelona không ghi dưới 2 bàn thắng, chỉ nhận 3 bàn thua (không quá 1 lần mỗi trận).

Trong trận đầu tiên ở cúp châu Âu mùa này, Barcelona áp đảo và giành chiến thắng 2-1 trước Newcastle United - một trong 2 đội bóng phòng ngự tốt nhất giải Ngoại Hạng Anh. Marcus Rashford tỏa sáng với 2 bàn thắng nhưng Pedri mới là người ghi dấu ấn đậm nét giúp Barcelona làm chủ trận đấu.

PSG thắng Atalanta với tỷ số 4-0 ở trận ra quân. Họ cũng có 7 chiến thắng tính từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, PSG vừa nhận thất bại cách đây một tuần (thua 0-1 trước Marseille ). Tỷ lệ thắng trên sân khách của PSG trong 10 trận sân khách gần nhất chỉ đạt 60%.

Barcelona và PSG là 2 đội tấn công mạnh nhất châu Âu mùa trước. Cuộc đối đầu trên sân Camp Nou lần này nhiều khả năng sẽ mang đến cho khán giả màn trình diễn đôi công hấp dẫn và có nhiều bàn thắng. Hàng phòng ngự dâng cao của Barcelona có thể mở ra cho PSG nhiều cơ hội phản công.

Về lực lượng, Barcelona mất Raphinha, Joan Garcia và Gavi. PSG không thể sử dụng Ousmane Dembele, Marquinhos, Desire Doue và Joao Neves. Những cầu thủ kể trên đều vắng mặt do chấn thương.

Barcelona đấu với PSG ở cúp châu Âu. (Ảnh: Reuters)

Thống kê đáng chú ý

Barcelona (43) và PSG (38) là 2 đội bóng ghi bàn nhiều nhất ở Champions League mùa trước.

Ousmane Dembele có tổng số bàn thắng và kiến tạo trong năm 2025 là 40. Đương kim Quả bóng vàng chỉ đứng sau Harry Kane và Kylian Mbappe về thông số này, tính trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, anh sẽ không ra sân ở trận gặp Barcelona.

Trừ Mohamed Salah (26 lần kiến tạo), không có cầu thủ nào ở 5 giải Anh, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha có nhiều đường chuyền cho đồng đội ghi bàn hơn Lamine Yamal và Raphinha (đều 24 lần). Trong 10 trận đấu gần nhất, Quả bóng bạc Yamal tham gia vào 18 bàn thắng (8 bàn, 10 kiến tạo).

Robert Lewandowski chỉ ghi 1 bàn trong 5 lần đối đầu với Paris Saint-Germain. Đó là pha lập công trong màu áo Bayern Munich diễn ra từ năm 2017. Hiệu suất 450 phút chỉ có 1 bàn là thông số kém nhất trước cùng đối thủ của tiền đạo người Ba Lan ở Champions League. Marcus Rashford ghi bàn hoặc kiến tạo trong 5 trận liên tiếp ra sân cho Barcelona.

Chỉ có một đội từng thắng 3 trận liên tiếp ở Champions League với cách biệt 4 bàn trở lên. Đó chính là PSG ở mùa giải 2017-2018. Đội đương kim vô địch Champions League thắng 2 trận gần nhất ở đấu trường này với tỷ số lần lượt là 5-0 và 4-0.

Đội bóng Pháp đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp với tổng tỷ số 12-1. Bradley Barcola và Nuno Mendes là 2 cầu thủ có số lần qua người thành công cao nhất trong những trận đấu kể trên (cùng 30 lần). Trung bình mỗi trận các cầu thủ PSG thực hiện qua người 12 lần, nhiều nhất tại Champions League trong 2 mùa giải gần nhất.

Dự đoán tỷ số: Barcelona 3-1 PSG.