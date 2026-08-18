Thông báo kế hoạch bán vé trực tiếp trận bán kết lượt về giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia (Asean Hyundai Cup 2026)

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Đội tuyển Malaysia, diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8/2026 tại SVĐQG Mỹ Đình, Hà Nội.

BTC thông báo kế hoạch bán vé trực tiếp trận đấu bán kết lượt về của đội tuyển Việt Nam tại giải bóng đá ASEAN HYUNDAI CUP 2026 như sau:

– Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Đội tuyển Malaysia, diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8/2026 tại SVĐQG Mỹ Đình, Hà Nội;

A/ MỆNH GIÁ VÉ

* 1.000.000đ/vé

* 700.000 đ/vé

* 500.000 đ/vé

* 300.000 đ/vé

B/ KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH

Từ 09h15 ngày 19/8/2026 đến khi hết vé;

Số lượng tối đa: 04 vé/người;

Địa điểm: Quầy vé đặt tại cổng chính Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội.

C/ CÁC LƯU Ý KHÁC:

– Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé;

– Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua;

– Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện;

– BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.

– Hãy cùng sát cánh với đội tuyển Việt Nam, ra sân với tinh thần “CỔ VŨ VĂN MINH – KHÔNG PHÁO SÁNG”.

Chi tiết xem tại www.vff.org.vn hoặc vff.org.vn; VFF Channel (Youtube)