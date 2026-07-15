BTC thông báo kế hoạch bán vé các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng giải bóng đá ASEAN Huyndai Cup 2026.

BTC thông báo kế hoạch bán vé các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng giải bóng đá ASEAN Huyndai Cup 2026 như sau:

– Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Đội tuyển Singapore, diễn ra lúc 20h00 ngày 31/7/2026 tại SVĐQG Mỹ Đình, Hà Nội;

– Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Đội tuyển Campuchia, diễn ra lúc 20h00 ngày 7/8/2026 tại SVĐQG Mỹ Đình, Hà Nội;

A/ MỆNH GIÁ VÉ

* 500.000đ/vé

* 400.000 đ/vé

* 300.000 đ/vé

* 200.000 đ/vé

B/ PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH VÀ TRẢ VÉ:

I/ Kênh bán vé

Độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU (tên cũ là ứng dụng OneU).

1/ Thời gian mở bán vé online

* Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Đội tuyển Singapore: Mở bán trực tuyến từ 10h00 ngày 17/7/2026 đến 23h59 ngày 25/7/2026;

Hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước.

* Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Đội tuyển Campuchia: Mở bán trực tuyến từ 10h00 ngày 20/7/2026 đến 23h59 ngày 29/7/2026;

III/ Cách thức mua vé

1/ Tại tính năng “Mua vé” trên ứng dụng Techcombank OneU, chọn “Mua vé” và thanh toán bằng các hình thức được tích hợp trên ứng dụng Techcombank OneU như: thẻ nội địa, thẻ quốc tế, điểm Upoint.

Lưu ý tải hoặc cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất.

2/ Sử dụng Căn cước công dân/Hộ chiếu.

IV/ Quy định về giao, nhận vé

1/ Hình thức trả vé: Chuyển trực tiếp qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho khách hàng có địa chỉ đã đăng ký;

2/ Điều kiện nhận vé: Có bản gốc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để đối chiếu;

Lưu ý: Trường hợp uỷ quyền, người nhận thay cần có bản photo CCCD/Hộ chiếu của người uỷ quyền và người được uỷ quyền; giấy uỷ quyền ghi rõ các thông tin người uỷ quyền và người được uỷ quyền cũng như xác nhận không khiếu nại với BTC về số lượng vé do người uỷ quyền bàn giao/không bàn giao.

3/ Thời gian dự kiến trả vé:

3.1 Vé được chuyển phát bằng dịch vụ của Vietnam Post tới địa chỉ đăng ký. Thời gian nhận vé dự kiến: từ ngày 24/7/2026

* Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Đội tuyển Singapore, diễn ra lúc 20h00 ngày 31/7/2026

Vé mua trước 23h59 ngày 22/7: Chuyển phát toàn quốc đến địa chỉ khách hàng đăng ký khi mua vé (*).

Vé mua từ 00h00 ngày 23/7 – 23h59 ngày 25/7: Chuyển phát vé đến địa chỉ khách hàng đăng ký khi mua vé tại các tỉnh khu vực miền Bắc (**).

Vé đăng ký nhận tại Bưu Cục của Vietnam Post: phí phục vụ là 25,000đ.

* Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Đội tuyển Campuchia, diễn ra lúc 20h00 ngày 7/8/2026

Chuyển phát toàn quốc, chuyển phát vé đến địa chỉ khách hàng đăng ký khi mua vé (*).

3.2 Đối với các bưu gửi không phát được tại địa chỉ nhận, sẽ được trả tại địa chỉ của Bưu cục Vietnam Post. Cụ thể:

* Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Đội tuyển Singapore, diễn ra lúc 20h00 ngày 31/7/2026 tại SVĐQG Mỹ Đình, Hà Nội;

Thời gian nhận vé: Từ 08h00 đến 17h00 ngày 31/7/2026

Địa điểm giao vé: Bưu cục 130675 – TTDV Từ Liêm, địa chỉ: Kho số 2 CN2 đường Thanh Lâm, khu công nghiệp vừa và nhỏ Nam Từ Liêm, Phường Xuân Phương, TP Hà Nội

Số điện thoại hotline: 1900 545481

* Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Đội tuyển Campuchia, diễn ra lúc 20h00 ngày 7/8/2026 tại SVĐQG Mỹ Đình, Hà Nội;

Thời gian: Từ 08h00 đến 17h00 ngày 7/8/2026

Địa điểm giao vé: Bưu cục 130675 – TTDV Từ Liêm, địa chỉ: Kho số 2 CN2 đường Thanh Lâm, khu công nghiệp vừa và nhỏ Nam Từ Liêm, phường Xuân Phương, TP Hà Nội

Số điện thoại hotline: 1900 545481

(*) Vé được chuyển phát nhanh bằng dịch vụ của Vietnam Post tới địa chỉ Khách hàng đăng ký, phí vận chuyển là 30,000đ.

(**) Áp dụng chuyển phát đến khách tại 18 tỉnh Miền Bắc (tỉnh mới, đã sáp nhập, không bao gồm vùng sâu vùng xa): Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

D/ CÁC LƯU Ý KHÁC:

– Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé;

– Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua;

– Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện;

– BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.

– Hãy cùng sát cánh với đội tuyển Việt Nam, ra sân với tinh thần “CỔ VŨ VĂN MINH – KHÔNG PHÁO SÁNG”.

Chi tiết xem tại www.vff.org.vn hoặc vff.org.vn; VFF Channel (Youtube)