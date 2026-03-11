BTC thông báo kế hoạch bán vé trận đấu giao hữu quốc tế giữa Đội tuyển Việt Nam vs Đội tuyển Bangladesh như sau:

1. Địa điểm: Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

2. Thời gian: 19h00, ngày 26/03/2026.

A/ MỆNH GIÁ VÉ

* 300.000 đ/vé

* 200.000 đ/vé

B/ PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH VÀ TRẢ VÉ:

I/ Kênh bán vé

Độc quyền trên ứng dụng OneU (tên cũ là VinID).

1/ Thời gian mở bán vé online

Từ 15h00 ngày 12/03/2026 đến 23h59 ngày 19/03/2026;

Hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước.

III/ Cách thức mua vé

1. Tại tính năng “Mua vé” trên ứng dụng OneU, chọn “Mua vé” và thanh toán bằng các hình thức được tích hợp trên ứng dụng OneU như: thẻ nội địa, thẻ quốc tế, điểm Upoint.

Lưu ý tải app tại đây hoặc cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất.

2. Sử dụng Căn cước công dân/Hộ chiếu.

IV/ Quy định về giao, nhận vé

1/ Hình thức trả vé: Chuyển trực tiếp qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cho khách hàng có địa chỉ đã đăng ký;

2/ Điều kiện nhận vé: Có bản gốc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để đối chiếu;

Lưu ý: Trường hợp uỷ quyền, người nhận thay cần có bản photo CCCD/Hộ chiếu của người uỷ quyền và người được uỷ quyền; giấy uỷ quyền ghi rõ các thông tin người uỷ quyền và người được uỷ quyền cũng như xác nhận không khiếu nại với BTC về số lượng vé do người uỷ quyền bàn giao/không bàn giao.

3/ Thời gian dự kiến trả vé:

3.1 Vé được chuyển phát bằng dịch vụ của VNP tới địa chỉ đăng ký (*).

Thời gian nhận vé dự kiến: từ ngày 17/03/2026;

3.2 Đối với các bưu gửi không phát được tại địa chỉ nhận, sẽ được trả tại địa chỉ của Bưu cục VietnamPost.

Cụ thể:

Vé mua trước 23h59 ngày 15/3: Chuyển phát giao tận nơi đến địa chỉ khách hàng đăng ký khi mua vé (áp dụng toàn quốc).

Vé mua từ 00h00 ngày 16/3 – 23h59 ngày 19/3: Chuyển phát giao tận nơi đến địa chỉ khách hàng đăng ký khi mua vé (áp dụng với các đơn hàng khu vực miền Bắc(**).

Các trường hợp khác, Vé sẽ được trả duy nhất tại 01 (một) địa chỉ của Bưu cục VietnamPost:

Thời gian: Từ 08h00 đến 17h00 ngày 26/03/2026.

Địa điểm: Bưu Điện Giảng Võ – D2 Phố Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại hotline: 02438314017

Phí phục vụ: 25,000đ.

(*) Vé được chuyển phát nhanh bằng dịch vụ của Vietnam Post tới địa chỉ Khách hàng đăng ký, phí vận chuyển là 30,000đ.

(**) Áp dụng chuyển phát đến khách tại 18 tỉnh Miền Bắc (tỉnh mới, đã sáp nhập, không bao gồm vùng sâu vùng xa): Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

D/ CÁC LƯU Ý KHÁC:

– Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé;

– Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua;

– Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện;

– BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.

– Hãy cùng sát cánh với đội tuyển Việt Nam, ra sân với tinh thần “CỔ VŨ VĂN MINH – KHÔNG PHÁO SÁNG”.

Chi tiết xem tại www.vff.org.vn hoặc vff.org.vn; VFF Channel (Youtube)