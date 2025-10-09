Thomas Tuchel: “Tuyển Anh không phải ứng viên vô địch World Cup 2026”

HLV Thomas Tuchel khẳng định chẳng ích gì khi đội tuyển Anh mang gánh nặng ứng viên vô địch.

Đội tuyển Anh đã lọt vào bán kết World Cup và 2 trận chung kết Giải vô địch châu Âu dưới thời cựu HLV Gareth Southgate, nhưng chưa từng vô địch World Cup hay bất kỳ danh hiệu lớn nào khác kể từ năm 1966. “Chúng tôi sẽ đến World Cup với tư cách là đội yếu thế vì chúng tôi đã không vô địch trong nhiều thập niên, và chúng tôi sẽ phải đối đầu với những đội đã nhiều lần vô địch trong khoảng thời gian đó”, Tuchel nói với các phóng viên trước trận giao hữu với Xứ Wales vào thứ Năm. “Nếu bạn chưa từng vô địch Wimbledon, bạn có thể là một trong những ứng cử viên sáng giá, nhưng bạn không phải là ứng cử viên sáng giá... Vẫn còn Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Pháp và họ vừa mới làm được điều đó gần đây”.

“Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có cơ hội”, Tuchel nói thêm. “Trước tiên, chúng tôi sẽ vượt qua vòng loại và sau đó sẽ biết chính xác lý do tại sao chúng tôi đến đó. Chúng tôi muốn đi đến cùng nhưng vai trò phải rõ ràng. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi phải tự gánh vác rằng mình là ứng cử viên nặng ký nhất. Lần cuối cùng chúng tôi vô địch là khi nào?... Chúng tôi đang xây dựng một đội hình sẵn sàng tiến lên từng bước một và khiến không ai muốn đối đầu với chúng tôi”.

Tuyển Anh có thể giành quyền dự World Cup 2026 ngay trong tháng 10 này.

Với việc loại Jude Bellingham và Phil Foden, nhà cầm quân người Đức vẫn giữ nguyên đội hình từ các trận thắng Andorra và Serbia ở vòng loại Bảng K tháng trước, cho trận giao hữu với Xứ Wales và trận vòng loại World Cup gặp Latvia. “Chúng tôi không tập hợp những cầu thủ tài năng nhất, chúng tôi đang cố gắng xây dựng một đội hình”, Tuchel, người thay thế Southgate vào tháng 1, nhấn mạnh. “Các đội bóng mới giành danh hiệu, không phải cá nhân nào. Chúng tôi sẽ cố gắng mang vào những cầu thủ xuất sắc nhất, xây dựng đội hình mạnh nhất với những cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng đôi khi cuối cùng, bạn không thể chỉ tập hợp những cầu thủ tài năng nhất và hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa”.

Đoàn quân Tuchel đã tạo nên dấu ấn vào tháng trước với chiến thắng ấn tượng 5-0 trước Serbia tại Belgrade, và vẫn chưa để thủng lưới bàn nào sau 5 trận vòng loại toàn thắng. Tam sư đang dẫn trước 7 điểm so với Albania khi còn 3 trận đấu nữa, và hơn 8 điểm so với Serbia (đội còn một trận chưa đấu). Nếu Serbia không thắng Albania vào thứ Bảy, tuyển Anh chỉ cần giành chiến thắng trước Latvia tại Riga vào thứ Ba tới sẽ sớm đảm bảo đủ điều kiện tham dự World Cup với tư cách là đội đầu bảng.