Thời tiết 47℃, ĐT Việt Nam vẫn ra sân tập ngay khi đến Iraq

Như tin đã đưa, ĐT Việt Nam đã có mặt tại Basra (Iraq) từ 14h08 phút chiều nay 8/6. Sau khi rời sân bay Basra, ĐT Việt Nam được bố trí ở khách sạn Grand Millennium – khách sạn tiêu chuẩn 5 sao được đánh giá tốt nhất tại thành phố này, nằm cách sân bay khoảng hơn 20 phút di chuyển xe bus.

HLV Kim Sang Sik tại điểm đóng quân của ĐT Việt Nam ở Iraq. (Ảnh: VFF).

Được biết, Basra là thành phố lớn thứ hai của Iraq sau Baghdad và được mệnh danh là thành phố nóng nhất hành tinh, với nhiệt độ trung bình vào mùa hè là 45℃. Thời điểm ĐT Việt Nam đến với thành phố này, nhiệt độ ngoài trời cũng đã lên tới 47℃. Do vậy, bên cạnh việc điều chỉnh nhịp sinh học do lệch múi giờ (4 tiếng so với Việt Nam), đây cũng là thách thức không nhỏ đối với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Do đó, dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ĐT Việt Nam vẫn dự kiến có buổi tập ngay trong tối nay (giờ địa phương). Dự kiến, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bắt đầu buổi tập lúc 20h giờ địa phương (0h ngày 9/6 theo giờ Việt Nam). Đây là lúc nhiệt độ được dự báo sẽ hạ và ĐT Việt Nam sẽ có thể thực hiện buổi tập thuận lợi hơn.

Một số hình ảnh của ĐT Việt Nam tại Iraq (Nguồn: VFF)