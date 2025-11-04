Thói quen kì lạ của tiểu thư Harper trong căn biệt thự hơn 2.000 tỷ của nhà Beckham

Cô con út nhà Beckham - Harper Seven Beckham - vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi để lộ "thói quen ăn uống khác thường" trong một đoạn video quay cùng bố - cựu danh thủ Anh David Beckham.

Dù vợ chồng Victoria và David Beckham thường giữ kín thông tin về cuộc sống của cô con gái 14 tuổi Harper, nhưng vào ngày 1/11, David đã có lần hiếm hoi chia sẻ về sở thích ăn vặt của con gái. Trên Instagram, anh đăng video quay tại biệt thự trị giá 60 triệu bảng Anh (hơn 2 nghìn tỷ đồng) ở Miami, khoe chiếc bánh mình tự làm.

"Tối qua bố đã nướng một chiếc bánh bông lan vani rất ngon với thật nhiều lớp kem phủ, trừ một phần nhỏ vì con gái bố không thích ăn kem, đúng không Harper?" - David nói, và Harper bật cười trả lời "Không ạ" từ phía sau máy quay.

David Beckham làm bánh nhưng vẫn chừa một góc không có kem phủ để chiều con gái cưng Harper Seven

Trong video, chiếc bánh phủ đầy kem trắng và rắc màu sặc sỡ, ngoại trừ một góc nhỏ không có kem, được David đặc biệt để riêng cho Harper. Bài đăng được anh chú thích: "Cảm ơn bố đi nào, Harper Seven".

Hiện gia đình Beckham đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi tại ngôi nhà ở Miami - nơi David làm đồng sở hữu kiêm chủ tịch CLB bóng đá Inter Miami, còn Victoria vẫn điều hành thương hiệu thời trang riêng.

Thói quen ăn uống của nhà Beckham

Trên phần story Instagram, David cũng chia sẻ thêm về những địa điểm ăn uống yêu thích của anh và gia đình ở Mỹ. David cho biết anh thường ghé Caracas Bakery, tiệm bánh mang phong cách Venezuela - Pháp, và El Bagel ở Coconut Grove để ăn sáng.

Về phía Harper, dù không chia sẻ nhiều, nhưng trong năm 2020, cô từng tự tay nấu cho mẹ một bữa gồm cá hồi, tôm, đậu Hà Lan non, dưa leo, bơ và bông cải xanh - cho thấy cô bé sớm học theo lối sống lành mạnh của mẹ.

Còn theo chia sẻ từ người bạn thân Wayne Rooney về bữa ăn nhà Beckham, Wayne Rooney từng bật cười khẳng định nhà Becks ăn uống chẳng sang trọng chút nào. Cầu thủ đình đám kể lại một kỷ niệm khó quên khác với vợ chồng Beckham: "Hồi Becks còn thi đấu ở Madrid, tôi và Coleen có gặp anh ấy và Victoria đi ăn tối. Nhưng mà sang trọng gì đâu - tụi tôi ăn kebab đó chứ!". Cựu danh thủ còn không quên dành lời khen: "Becks là một người đàn ông tuyệt vời, còn Victoria thì cực kỳ dễ thương. Hai người họ hài hước hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng".

Gia đình Beckham dù giàu sang nhưng vẫn giữ thói quen ăn uống đơn giản, lành mạnh. Harper Beckham cũng được thừa hưởng lối sống từ bố mẹ

Bên trong biệt thự 2.000 tỷ của nhà Beckham ở Miami

Tổ ấm xa hoa của gia đình Beckham được trang bị phòng gym, rạp chiếu phim tại gia, hồ bơi vô cực, khu lounge trên tầng thượng, cùng 9 phòng ngủ và 13 phòng tắm.

Trong đoạn video, người hâm mộ còn được thấy phòng bếp rộng lớn với bàn đảo phủ đá cẩm thạch xám sang trọng, nơi David Beckham và con gái Harper cùng nhau trò chuyện và chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp đời thường.