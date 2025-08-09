“Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới

Sau 2 lượt đầu tiên toàn thắng, đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam bước vào trận đấu thứ ba vòng bảng giải bóng chuyền U21 nữ thế giới với sự tự tin cao độ. Đối thủ của đoàn quân áo đỏ là U21 nữ Canada – cựu vô địch giải trẻ Bắc Mỹ.

Trên BXH U21 nữ thế giới, tuyển Canada xếp thứ 21, hơn tuyển Việt Nam 4 bậc (hạng 25). Nhưng tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng theo cách không thể thuyết phục hơn.

Tuyển Việt Nam thắng liền 3 trận

Set thứ nhất, cặp đôi Bích Huệ - Đặng Hồng tỏa sáng với những tình huống ghi điểm liên tục, mang về chiến thắng 25-19. Set 2 diễn ra giằng co, tuyển Việt Nam bị đội bạn dẫn trước nhưng san bằng được cách biệt. Đáng tiếc trong pha bóng cuối set, tuyển Canada chơi tốt hơn và thắng 26-24.

Tới set 3, đại diện Bắc Mỹ khởi đầu tốt hơn và dẫn trước 6-3. Nhưng sau tình huống đội bạn phát bóng hỏng, tuyển Việt Nam lập tức chớp thời cơ lật ngược tình thế. Các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh gỡ hòa 6-6 rồi vươn lên dẫn điểm. Cách biệt được gia tăng và duy trì đến cuối set, tuyển Việt Nam thắng 25-19.

Bước vào set 4, trong khi tuyển Việt Nam có đà hưng phấn và tấn công cực kỳ hiệu quả thì đội bạn dường như xuống tinh thần. Ngay cả khi dùng đến quyền hội ý, tuyển Canada cũng vẫn tỏ ra rất thiếu chính xác trong các pha xử lý.

Sau khi bị tuyển Việt Nam dẫn 13-0, tuyển Canada mới ghi được điểm số đầu tiên. Thế trận vẫn hoàn toàn nghiêng về đoàn quân áo đỏ. Set 4 kết thúc chóng vánh với điểm số không tưởng 25-5.

Tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng

Thắng chung cuộc 3-1, tuyển Việt Nam chính thức giành vé lọt vào vòng 1/8 giải bóng chuyền U21 nữ thế giới 2025. Thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh giành 9 điểm sau 3 lượt trận và tạm xếp nhì bảng A. Đoàn quân áo đỏ bằng điểm với Argentina và chỉ thua về chỉ số phụ.

Tuyển Việt Nam tạm thời xếp nhì bảng A với 9 điểm sau 3 lượt trận

2 lượt trận còn lại ở vòng bảng, tuyển Việt Nam gặp Argentina (10h00 ngày 11/8) và gặp Puerto Rico (13h00 ngày 12/8). HLV Nguyễn Trọng Linh cùng các học trò vẫn sẽ nỗ lực giành kết quả tốt để có lá thăm thuận lợi tại vòng 1/8.

Tại giải đấu năm 2025, tuyển Việt Nam cùng chủ nhà Indonesia và Chile là 3 đội lần đầu góp mặt. Việc vượt qua vòng bảng là một dấu mốc lịch sử đối với đoàn quân áo đỏ.