"Thổi bay" cường địch Tây Á, HLV Kim Sang-sik nối dài siêu kỷ lục cùng U23 Việt Nam

Đối đầu U23 Jordan trong trận ra quân giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nhập cuộc với chiến lược đầy hợp lý. Đoàn quân áo đỏ tận dụng tốt các tình huống cố định để ghi 2 bàn thắng trong hiệp một và giữ sạch lưới trong phần còn lại trận đấu để giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Với thắng lợi này, HLV Kim Sang-sik đã nối dài kỷ lục chuỗi trận thắng liên tiếp ở các giải đấu chính thức cùng U23 Việt Nam lên thành 12 trận. Chuỗi trận bắt đầu từ trận ra quân giải U23 Đông Nam Á 2025, kéo dài qua SEA Games 33 và giờ đây là giải U23 châu Á 2026. Trong chuỗi trận này, U23 Việt Nam đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan và Jordan.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Jordan 2-0 trong trận ra quân giải U23 châu Á 2026

Tạm thời, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng A giải U23 châu Á 2026 với 3 điểm, hiệu số +2. Ở lượt trận tiếp theo vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang-sik chạm trán U23 Kyrgyzstan vào lúc 21h00 ngày 9/1 (giờ Việt Nam).