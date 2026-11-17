Sớm mở tỷ số nhưng tuyển trẻ Việt Nam vẫn không thể giành chiến thắng trước khi chia tay giải đấu tại Trung Quốc.

Hai lần thủng lưới, U19 Việt Nam thoát hiểm muộn màng

Sau hai thất bại trước Trung Quốc (1-3) và Hàn Quốc (1-2), U19 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Tajikistan với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Panda Cup. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ lấy lại sự tự tin sau những màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục.

Tuy nhiên, U19 Tajikistan không phải đối thủ dễ chơi. Đại diện Trung Á từng cầm hòa cả Trung Quốc lẫn Hàn Quốc với cùng tỷ số 1-1, cho thấy họ có khả năng cạnh tranh tốt trước những đội bóng trẻ hàng đầu châu lục.

Trước Tajikistan, U19 Việt Nam đã kiểm soát bóng nhỉnh hơn (54%). Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng dứt điểm tới 11 lần trong đó có 7 lần trúng đích, còn Tajikistan là 18 cú sút với cùng 7 lần trúng đích.

Những phút đầu trận, Tajikistan nhập cuộc chủ động, gây sức ép và tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Trong khi đó, U19 Việt Nam lựa chọn cách chơi thận trọng, chờ đợi cơ hội từ những pha chuyển trạng thái.

Bất ngờ xảy đến ở phút 36. Từ một tình huống phản công nhanh, U19 Việt Nam tận dụng tốt khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương để ghi bàn mở tỷ số. Lợi thế 1-0 giúp đội bóng áo đỏ có thêm sự tự tin trước khi bước vào giờ nghỉ.

U19 Việt Nam mở tỷ số nhưng không thể bảo toàn được lợi thế.

Dẫu vậy, U19 Việt Nam không thể duy trì lợi thế sau giờ nghỉ. Tajikistan tiếp tục đẩy cao đội hình và tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 58. Bàn thua khiến thế trận trở nên khó khăn hơn với các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Đến phút 78, hàng phòng ngự U19 Việt Nam tiếp tục bộc lộ sơ hở, tạo điều kiện để đối thủ ghi bàn thứ hai và hoàn tất màn ngược dòng. Khi thời gian thi đấu chính thức dần khép lại, thất bại thứ ba liên tiếp tưởng như đã ở rất gần với đội bóng trẻ Việt Nam.

Tuy nhiên, U19 Việt Nam vẫn không buông xuôi. Những nỗ lực trong thời gian bù giờ được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 2-2. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có được điểm số đầu tiên tại Panda Cup năm nay.

Một điểm sau 3 trận và bài toán phòng ngự đáng lo

Trận hòa Tajikistan khép lại hành trình của U19 Việt Nam tại Panda Cup 2026 với thành tích không thực sự khả quan. Sau 3 trận, đội bóng chỉ có 1 trận hòa, nhận 2 thất bại, ghi được 4 bàn và để thủng lưới 7 lần.

Cụ thể, U19 Việt Nam thua Trung Quốc 1-3 ở trận ra quân, thất bại 1-2 trước Hàn Quốc ở lượt đấu thứ hai và hòa Tajikistan 2-2 trong ngày chia tay giải đấu. Đáng chú ý, đội bóng trẻ Việt Nam không thể giành chiến thắng dù đã có những thời điểm chơi tốt và tạo ra cơ hội trước các đối thủ.

U19 Việt Nam vẫn còn bộc lộ hạn chế ở khả năng phòng ngự.

Vấn đề đáng quan tâm nhất nằm ở khả năng phòng ngự. Trước Trung Quốc, U19 Việt Nam nhận 3 bàn thua. Đến trận gặp Hàn Quốc, đội bóng tiếp tục để đối phương ghi bàn quyết định ở những phút cuối. Trong cuộc đối đầu Tajikistan, kịch bản thiếu tập trung lại tái diễn khi các cầu thủ để đối thủ ghi liên tiếp hai bàn, biến lợi thế dẫn trước thành thế bị dẫn ngược.

Ở chiều ngược lại, hàng công cũng có những tín hiệu tích cực. U19 Việt Nam ghi bàn trong cả 3 trận, cho thấy đội bóng vẫn có khả năng tạo ra khác biệt trước những đối thủ mạnh. Một số gương mặt trẻ cũng có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế, điều rất cần thiết trong quá trình phát triển.

Dẫu vậy, Panda Cup 2026 vẫn là giải đấu để lại nhiều nỗi lo. Một điểm sau 3 trận không phải kết quả như mong đợi, đặc biệt khi U19 Việt Nam chưa thể duy trì sự ổn định trong suốt 90 phút. Những trải nghiệm trước Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan sẽ là bài học quan trọng để ban huấn luyện nhìn lại lực lượng, điều chỉnh lối chơi và cải thiện những hạn chế trước các nhiệm vụ tiếp theo.