Thợ hồ học võ Thiếu Lâm, kết hợp tuyệt kỹ Lý Tiểu Long thành cao thủ Trung Quốc

Từ một cậu bé thợ hồ nghèo khó, thể trạng yếu ớt, Chu Chân Sinh vươn lên trở thành Chưởng môn đời thứ 14 của phái Nam Thiếu Lâm Thiên Cương Môn.

Chu Chân Sinh (tên khai sinh là Chu Vinh Duyệt), sinh tháng 2/1968 tại Hoài An, Giang Tô, Trung Quốc. Bằng việc kết hợp giữa công phu võ thuật phái Nam Thiếu Lâm Thiên Cương, bản lĩnh thực chiến đối kháng hiện đại và triết lý Tiệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long, ông trở thành đại sư võ học toàn năng đương đại.

Tuổi thơ gian khó và nền tảng Võ Thiếu Lâm truyền thống

Trưởng thành trong một gia đình nghèo đông anh em, ông phải nghỉ học sớm để làm nghề thợ hồ kiếm tiền phụ giúp gia đình. Vốn có thể trạng yếu ớt từ nhỏ, ông bắt đầu theo một người họ hàng xa học Thiếu Lâm quyền, rèn luyện kỹ năng đứng tấn và các bài quyền cơ bản nhằm nâng cao sức khỏe.

Mỗi ngày, ông đều thức dậy từ lúc gà gáy để khổ luyện. Những cây to bằng cái bát trước nhà đều bị ông luyện công đến mức khô héo. Xúc động trước ý chí của con, người cha đã bán hết lúa gạo trong nhà để gom góp tiền cho ông xa quê tầm sư học nghệ.

Chu Chân Sinh là chưởng môn Chưởng môn đời thứ 14 phái Nam Thiếu Lâm Thiên Cương

Năm 1988, ông bái đại sư Dương Đức Hữu, Chưởng môn phái Nam Thiếu Lâm Thiên Cương, làm thầy. Để tạ ơn ân sư ban tên và truyền dạy võ học, ông đã đổi tên chính thức trên giấy tờ thành Chu Chân Sinh. Dưới sự chỉ dạy của thầy, ông hệ thống hóa việc học các tuyệt học Thiên Cương Môn, tinh thông Hổ Hạc Song Hình Quyền truyền thống, Tán đả đối kháng và Khí công.

Võ học Thiên Cương Môn mang đặc trưng cương mãnh, vững vàng, chuẩn xác, linh hoạt, tung đòn dứt khoát và có tính thực chiến cực cao. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục bái danh sư Mã Hồng học Trần Thị Thái Cực Quyền (1997), học Trí Năng Khí Công từ đại sư Bàng Hạc Minh (1993) và trở thành truyền nhân đại diện đời thứ 32 của Võ thuật Thiếu Lâm Tào Động Chính Tông (Thiếu Lâm Vĩnh Hóa Đường).

Năm 1996, đại diện cho Ủy ban Thể thao Vô Tích tham dự Đại hội Quan sát Giao lưu Võ thuật Toàn quốc, ông giành Giải nhất Tán đả hạng 65kg, Giải nhất Biểu diễn Hổ Hạc Quyền truyền thống và Giải Biểu diễn xuất sắc Lục Hợp Đại Thương. Năm 1998, ông đoạt chức Vô địch hạng cân 68kg tại Giải Tán đả đối kháng “Thiên Long Bôi” tỉnh Hà Bắc.

Với nền tảng võ thuật Nam Thiếu Lâm, Chu Chân Sinh còn học nhiều môn võ khác

Theo Baidu, cũng trong năm 1998, Chu Chân Sinh đã làm diễn viên đóng thế vai Võ Tòng trong phim Thủy Hử. Trong giai đoạn làm vệ sĩ, ông từng bị thương vào năm 1999 khi bảo vệ thân chủ. Sau thời gian quy ẩn học bài bản về Đông y, châm cứu, nắn chỉnh xương khớp tại An Huy để hiểu rõ cấu trúc cơ thể người, ông tiếp tục nghiên cứu võ thuật tại Trường Võ thuật Đối kháng Thạch Thiên Long và Đại bản doanh Liên minh Tiệt Quyền Đạo Quốc tế.

Nhờ khổ luyện, Chu Chân Sinh tinh thông kỹ thuật đối kháng Tiệt Quyền Đạo; thuần thục các võ kỹ truyền thống như Hổ Hạc Song Hình Quyền, Thiên Cương Thái Tổ Quyền, Pháo Tháo Quyền, Bát Đoạn Cẩm, Thiếu Lâm Liên Hoàn Quyền, Thiếu Lâm Ngũ Hình Bát Pháp Quyền (Long, Hổ, Hạc, Báo, Xà), Trần Thị Thái Cực Quyền truyền thống, Thái Cực Thôi Thủ, Thái Cực Nội Công, cùng nhiều loại binh khí như đao, thương, kiếm, côn, côn nhị khúc, kỹ pháp Mộc Nhân Trang...

Theo đuổi triết lý của Lý Tiểu Long và Tiệt Quyền Đạo

Năm 2005, Chu Chân Sinh tái xuất giang hồ, định vị lại bản thân. Năm sau, ông thành lập Võ quán Chu Chân Sinh tại thành phố Thường Thục. Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, ông dung hợp võ học cổ kim, tổng hợp võ thuật truyền thống và đối kháng hiện đại, kết hợp nguyên lý y học và dưỡng sinh, sáng tạo ra môn quyền học “Thiền Quyền Thái Cực”.

Chu Chấn Sinh từng làm vệ sĩ, làm diễn viên đóng thế vai Võ Tòng trong phim Thủy Hử 1998

Nói về sự kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và hiện đại, ông chia sẻ rằng võ thuật truyền thống và kỹ thuật đối kháng hiện đại không hề xung đột, ngược lại còn hỗ trợ lẫn nhau, giúp võ công tinh tiến hơn, hình thành nên lý niệm võ học và tư tưởng triết học quyền đạo ở tầng nấc sâu hơn.

Cho đến nay, Võ đạo quán Chu Chân Sinh đã đào tạo vô số hội viên cho các tầng lớp xã hội, xuất hiện nhiều đệ tử xuất sắc và tài năng võ thuật, tiếp tục hoằng dương truyền thừa văn hóa võ thuật Trung Hoa.

Chu Chân Sinh tinh thông môn võ Tiệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long

Chân Sinh cũng nghiên cứu sâu sắc hệ thống Tiệt Quyền Đạo do huyền thoại Lý Tiểu Long sáng tạo. Trong giai đoạn 2007-2009, ông phát hành chuỗi đĩa CD giáo trình Giảng Dạy Tiệt Quyền Đạo và xuất bản tác phẩm Minh Họa Tiệt Quyền Đạo Lý Tiểu Long. Đến năm 2010, tại Đại hội Võ thuật Quốc tế Núi Võ Đang, ông xuất sắc giành 2 HCV, trong đó có hạng mục Côn nhị khúc Lý Tiểu Long và Hổ Hạc Quyền truyền thống.

Năm 2016, Chu Chân Sinh chính thức được lão võ sư Dương Đức Hữu chọn làm người nối nghiệp, trở thành Chưởng môn đời thứ 14 của phái Nam Thiếu Lâm Thiên Cương Môn.

Theo kiến giải của Chu Chân Sinh về Lý Tiểu Long, Tiệt Quyền Đạo không đơn thuần là kỹ thuật, mà là sự rèn luyện tâm trí giúp con người bộc lộ bản thân một cách chân thực và chính xác nhất. Cốt lõi của võ đạo là “Đạo” - sự vận hành tự phát của vũ trụ và sự hòa hợp Âm - Dương.

Trong đối kháng, Tiệt Quyền Đạo không có chiêu thức cố định, hoàn toàn dựa vào phản xạ trực giác tức thời. Đỉnh cao nằm ở sự tinh giản, trực tiếp và tính thực dụng.

Chu Chân Sinh và các đệ tử trong môn phái của mình

Tiệt Quyền Đạo không phải khuôn mẫu trói buộc, mà hướng người học vượt qua mọi hình thức để đạt sự tự do hoàn toàn về thể xác lẫn tâm trí.

Vận dụng nguyên lý Thái Cực Âm Dương tương hỗ (trong Âm có Dương, trong Dương có Âm, cương nhu tương tế), Tiệt Quyền Đạo sẵn sàng tiếp thu mọi kỹ thuật hiệu quả của các môn phái để đánh bại đối thủ. Ông còn đề xướng tâm pháp “Quyền vốn vô pháp, có pháp cũng thành không” để giải phóng bản năng thực chiến.

Chu Chân Sinh đúc kết phương pháp tu luyện võ học qua khẩu quyết “4 chữ”: Học (nắm vững nền tảng cơ bản), Phá (phá bỏ quy tắc trói buộc, linh hoạt vận dụng), Ly (vận dụng tự nhiên, không bị ràng buộc quy củ) và Lập (hình thành phong cách riêng).

Chu Chân Sinh đã dùng cả cuộc đời để diễn giải thế nào là sự truyền thừa và đổi mới võ học. Ông quan niệm : “Lấy võ làm đạo, văn võ cùng tu; truyền võ đạo để tôi luyện hồn khí dân tộc, lấy tinh thần võ học nuôi dưỡng sự thái bình thiên hạ; truyền thừa cội nguồn văn hóa, nối tiếp tuyệt học cho các bậc thánh hiền đời trước; tu thân tề gia, làm phúc cho nhân loại”.