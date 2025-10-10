Thiếu vắng 8 trụ cột, U23 Việt Nam vẫn thi đấu ấn tượng trước đối thủ Tây Á

Trong khuôn khổ chuyến tập huấn Tây Á, U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với U23 Qatar. Đoàn quân áo đỏ bước vào cuộc đọ sức trong bối cảnh thiếu vắng tới 8 vị trí quan trọng, ví dụ như Đình Bắc, Văn Khang hay Hiểu Minh. Nhóm cầu thủ này hiện đang tập trung cùng ĐTQG thi đấu vòng loại Asian Cup 2027.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng không thể trực tiếp cầm quân do trùng lịch với đội tuyển Việt Nam. Người đóng vai trò tạm quyền là HLV Đinh Hồng Vinh.

Với lực lượng bao gồm một số cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, U23 Việt Nam vẫn nhập cuộc tự tin và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm.

U23 Việt Nam có màn trình diễn tốt trước U23 Qatar

Phút thứ 3, sau tình huống phạt góc, Quốc Cường tung cú vô lê nhanh khiến thủ môn U23 Qatar phải trổ tài cứu thua. Đến phút thứ 10, Anh Quân thực hiện pha tạt bóng chuẩn xác cho Viktor Lê dứt điểm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Trong phần lớn thời gian hiệp một, U23 Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn, trong khi U23 Qatar gặp khó trong việc triển khai bóng. Cơ hội đáng chú ý nhất của đội bạn đến ở phút 31, nhưng thủ môn Văn Bình đã kịp thời phản xạ, cứu thua cho đội nhà.

Sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt tung nhiều gương mặt mới như Văn Thuận, Long Vũ và tân binh Việt kiều Nguyễn Vadim nhằm thử nghiệm đội hình. Chỉ ít phút sau khi vào sân, Vadim ghi dấu ấn với đường chọc khe tinh tế cho Văn Thuận thoát xuống đối mặt thủ môn, song hậu vệ U23 Qatar kịp thời lùi về cản phá.

U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động, nhưng đến phút 75 lại phải nhận bàn thua sau tình huống đánh đầu từ quả phạt góc của đội bạn. Dù nỗ lực tấn công ở những phút cuối, trong đó có cơ hội đáng tiếc của Văn Thuận ở phút bù giờ, U23 Việt Nam không thể ghi bàn gỡ hòa và chấp nhận thua 0-1.

Những trận đấu quốc tế giúp các cầu thủ U23 Việt Nam tích lũy nhiều kinh nghiệm

Dù chưa hài lòng về mặt kết quả, nhưng màn trình diễn của U23 Việt Nam mang lại nhiều tín hiệu tích cực về sự gắn kết và tinh thần thi đấu.

Trận giao hữu thứ hai giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar sẽ diễn ra vào 19h00 giờ địa phương (22h00 giờ Việt Nam) ngày 13/10 tới. Đây tiếp tục được xem là dịp quan trọng để ban huấn luyện đánh giá, hoàn thiện đội hình và chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho các giải đấu sắp tới.

Trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, U23 Việt Nam sẽ tham dự liên tiếp 2 giải đấu quan trọng là SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.