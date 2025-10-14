Thiếu gia Đỗ Vinh Quang chúc sinh nhật Đỗ Mỹ Linh cực tình, nhìn visual vợ chồng chủ tịch - hoa hậu thấy mê!

Tối qua 13/10, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đón sinh nhật tuổi 29 trong không khí ngọt ngào bên ông xã - doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Trên trang cá nhân, Chủ tịch Hà Nội FC đăng bức ảnh lãng mạn cùng bà xã khi cả hai du lịch Pháp, kèm lời chúc cực tình cảm: "Chúc mừng sinh nhật mẹ Titi. Mong mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất sẽ luôn đong đầy".

Đáp lại, Đỗ Mỹ Linh cũng để lại bình luận ngọt như mật: "Cảm ơn papa Titi đã luôn đồng hành cùng em nhá…". Chỉ vài dòng trao đổi ngắn ngủi nhưng đủ khiến netizen tan chảy vì độ ngọt ngào của cặp đôi. Titi là con gái đầu lòng của cặp đôi Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang. Cách gọi "mẹ Titi" và "papa Titi" thể hiện sự gắn kết đáng yêu trong gia đình đôi vợ chồng đình đám nhất nhì làng bóng đá và showbiz Việt.

Trong ảnh, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh diện đồ ton-sur-ton trắng thanh lịch, tay trong tay trên con phố đầy không khí cổ kính. Cả hai không ngần ngại trao nhau ánh nhìn tình tứ, toát lên vẻ đẹp đôi, sang trọng và đầy lãng mạn. Sau khi kết hôn và tập trung chăm sóc gia đình, Hoa hậu Việt Nam 2016 vẫn luôn thu hút sự chú ý bởi nhan sắc ngày càng rạng rỡ, làn da mịn màng cùng thần thái nhẹ nhàng, đúng chuẩn "gái một con trông mòn con mắt".

Không chỉ khiến dân tình ghen tỵ vì chuyện tình ngọt ngào, Đỗ Mỹ Linh còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã thiếu gia. Chồng cô - Đỗ Vinh Quang, sinh năm 1995, là con trai út của doanh nhân Đỗ Quang Hiển – "bầu Hiển", một trong những ông trùm tài chính và bóng đá hàng đầu Việt Nam. Sau thời gian du học thạc sĩ tài chính tại Anh, anh trở về nước và nhanh chóng khẳng định năng lực trong nhiều lĩnh vực.

Hiện tại, Đỗ Vinh Quang đang giữ loạt vị trí quan trọng: Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T, và mới đây là Chủ tịch HĐQT của một hãng hàng không. Với khối tài sản cá nhân ấn tượng, anh được xem là một trong những doanh nhân trẻ giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Sau khi kết hôn vào tháng 10/2022, cặp đôi Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang vẫn duy trì lối sống kín tiếng nhưng luôn khiến công chúng cảm nhận được sự đồng điệu và trân trọng dành cho nhau. Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ, điều khiến cô yêu và tin tưởng ở chồng chính là sự chân thành, trách nhiệm. Còn Đỗ Vinh Quang thẳng thắn thừa nhận: "Làm chồng của một hoa hậu vừa là áp lực, vừa là niềm tự hào lớn."

Hơn hai năm sau đám cưới thế kỷ, nhìn Đỗ Mỹ Linh ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ trong hạnh phúc, dân mạng chỉ có thể gật gù: "Được chồng Chủ tịch yêu chiều thế này, bảo sao ngày càng nhuận sắc!"