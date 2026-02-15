Sở hữu vẻ ngoài trong trẻo tựa "nàng thơ", libero trẻ Hà Kiều Vy không chỉ chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ trong bộ ảnh đón xuân Bính Ngọ 2026 mà còn khẳng định đẳng cấp hiếm có khi ghi danh vào nhóm 10 cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất hành tinh.

Ở tuổi 20, Libero của CLB Vietinbank khiến người xem ngỡ ngàng bởi gương mặt thanh tú, đôi mắt biết nói và khí chất thanh khiết. Kiều Vy xuất hiện trong những khung hình đón xuân với phong cách nhẹ nhàng, khoe trọn vẻ đẹp thanh xuân rạng rỡ. Ngay lập tức, cô nàng sinh năm 2006 này đã được người hâm mộ ưu ái đặt biệt danh "thiên thần bóng chuyền" thế hệ mới, nối bước các đàn chị đình đám như Lê Thanh Thúy hay Nguyễn Thị Phương để trở thành biểu tượng nhan sắc mới của làng bóng nữ nước nhà.

Tuy nhiên, điều khiến cái tên Hà Kiều Vy thực sự bùng nổ không chỉ nằm ở diện mạo "cực phẩm". Đằng sau vẻ ngoài mỏng manh là một tinh thần chiến đấu thép và bộ kỹ năng phòng ngự hàng đầu.

Mới đây, Hà Kiều Vy đã tạo nên một cột mốc lịch sử cho bóng chuyền trẻ Việt Nam khi chính thức lọt vào Top 10 Libero xuất sắc nhất thế giới tại Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới. Với khả năng đỡ bước 1 chuẩn xác và những tình huống cứu bóng lăn xả, cô đã chứng minh mình là một "quái vật" thực thụ ở hàng sau, nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn quốc tế.