Thị trường chuyển nhượng V.League: Vòng xoáy bạc tỷ và cuộc đua không điểm dừng

Thị trường chuyển nhượng V.League trước mùa giải mới đang nóng dần với các thương vụ chuyển nhượng bạc tỷ cả nội và ngoại binh. Nam Định, Thể Công Viettel hay Trường Tươi Đồng Nai.. đang là tâm điểm trên sàn.

Thể Công Viettel liệu có đủ sức lật đổ Công an Hà Nội mùa giải mới?

Thép Xanh Nam Định trở thành cái tên nóng nhất tuần qua khi công bố một loạt hợp đồng mới. Cái tên đáng chú ý nhất là tiền đạo Phạm Tuấn Hải từ CLB Hà Nội, với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Trước khi đầu quân cho Nam Định, Phạm Tuấn Hải đã có 49 bàn thắng trên mọi đấu trường, không kể dấu ấn trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Tuấn Hải có lối chơi xông xáo, giàu năng lượng với kỹ năng dứt điểm tốt.

Chưa dừng lại ở đó, đội bóng thành Nam đồng thời đưa về sân Thiên Trường một loạt gương mặt mới, gồm hậu vệ Reece Minh-Kai (2004), trưởng thành từ lò đào tạo của Schalke 04 (Đức) và từng có quãng thời gian chơi cho AFC Eskilstuna của Thụy Điển; trung vệ Félix Eboa Eboa (1997) mang hai quốc tịch Pháp và Cameroon.

Giám đốc điều hành Thép Xanh Nam Định Lâm Văn Thoả công bố hợp đồng mới với Tyler James Thai Crawford

Eboa cao 1m86, thi đấu ở vị trí trung vệ và trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Paris Saint-Germain. Anh từng có thời gian thi đấu cho các đội trẻ và đội B của Paris Saint-Germain, trước khi gia nhập EA Guingamp và chơi bóng tại Ligue 1 – giải đấu cao nhất nước Pháp.

Ba tân binh khác của Thép Xanh Nam Định là tiền vệ công Ezequiel Santos, hậu vệ Việt kiều Tyler James Thai Crawford và tiền vệ Nguyễn Công Sơn.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, Thể Công Viettel cho biết dự kiến đội sẽ có 5 ngoại binh và 3 nội binh mới. Đội bóng áo lính chính thức gia hạn hợp đồng với hai ngoại binh Wesley Nata và Paulinho Martin, chiêu mộ tiền vệ Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng và Phạm Trung Hiếu.

Sức nóng từ tân binh

Không quá ồn ào nhưng Công an Hà Nội, Ninh Bình và CLB Hà Nội đều đang có động thái chuẩn bị, củng cố lực lượng. Là đương kim vô địch, Công an Hà Nội hiện vẫn sở hữu dàn sao mơ ước với những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Filip, Đình Bắc...Đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn được đánh giá là ứng viên lớn nhất cho cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, một cái tên thực sự gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng V.League lại là tân binh Trường Tươi Đồng Nai . Ngay khi giành quyền thăng hạng, đội bóng này đã chia tay một số cầu thủ và lập tức ký hợp đồng với hàng loạt ngoại binh cũng như nội binh mới.

Trường Tươi Đồng Nai sẽ là ngựa ô của V.League 2026/27?

Đó là tiền đạo người Serbia Andrija Majdevac. Chân sút sinh năm 1997 từng khoác áo các đội tuyển trẻ Serbia, trong đó có U18 Serbia, đồng thời sở hữu kinh nghiệm thi đấu tại Serbia, Hy Lạp và Hungary trong màu áo Panetolikos, Debrecen, Novi Pazar và gần nhất là Napredak.

Một gương mặt khác là tiền đạo Andrei Ivan (1997), từng nhiều năm khoác áo đội tuyển Romania. Ivan từng chơi tại nhiều giải đấu ở châu Âu trong màu áo các CLB như Universitatea Craiova, Rapid Wien và Panserraikos. Một ngoại binh khác, Milos Vulic (sinh năm 1996) từng khoác áo đội tuyển Serbia và Red Star Belgrade cũng được Trường Tươi Đồng Nai chiêu mộ. Về nội binh, Trường Tươi Đồng Nai đưa về thủ môn Phạm Văn Phong, 2 hậu vệ Nguyễn Văn Đức, Phan Văn Hiếu và cả trung vệ Bùi Tiến Dụng.

Công an Hà Nội vẫn là ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch

Những động thái mới trên thị trường chuyển nhượng dự báo sẽ khiến cuộc đua ở V.League 2026/27 trở nên vô cùng gay cấn và kịch tính.