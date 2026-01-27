Thì ra kỳ tích Thường Châu tuyết trắng của U23 Việt Nam đã là câu chuyện của 8 năm trước

8 năm – một vòng quay đủ dài để biến những chàng trai trẻ thành những người đàn ông trưởng thành, và cũng đủ để một thế hệ cũ nhường chỗ cho những mầm non mới vươn mình.

Ngày 27/1/2018, giữa làn tuyết trắng xóa tại Thường Châu, bóng đá Việt Nam đã viết nên một chương sử lẫy lừng. Hình ảnh Duy Mạnh cắm lá cờ Tổ quốc trên đỉnh tuyết hay "cú cầu vồng" của Quang Hải không chỉ mang về danh hiệu Á quân U23 châu Á, mà còn mở ra một "Kỷ nguyên Vàng" rực rỡ dưới thời Park Hang-seo.

Sau gần một thập kỷ, dàn hào thủ năm ấy giờ đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Những cái tên như Xuân Trường, Công Phượng, hay Bùi Tiến Dũng... người lận đận tìm lại phong độ, người lặng lẽ lui về phía sau ánh hào quang. Thời gian và những chấn thương khắc nghiệt đã bào mòn đi những bước chạy thần tốc, nhưng bản lĩnh và ngọn lửa Thường Châu thì vẫn luôn là chuẩn mực để các thế hệ sau soi vào. Họ không còn ở đỉnh vinh quang, nhưng họ đã hoàn thành sứ mệnh gieo niềm tin vào bóng đá Việt Nam.

Kỳ tích Thường Châu tuyết trắng năm 2018 còn vẹn nguyên trong ký ức người hâm mộ (Ảnh: TL)

Những mầm non vươn lên

Đúng 8 năm sau kỳ tích ấy, vào những ngày đầu năm 2026, người hâm mộ lại được sống trong bầu không khí lễ hội. Thế hệ đàn em – những đứa trẻ từng thần tượng Quang Hải, Công Phượng năm 2018 nay đã tự viết nên câu chuyện của riêng mình với tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026.

Dù màu huy chương khác nhau, nhưng tinh thần thì vẫn vẹn nguyên. Nếu thế hệ 2018 là sự bùng nổ của cảm xúc và sự quả cảm giữa nghịch cảnh, thì thế hệ 2026 lại mang đến diện mạo của sự hiện đại, tư duy chiến thuật sắc sảo và sự tiếp nối bền vững. Tấm HCĐ này chính là lời khẳng định bóng đá Việt Nam không chỉ có những khoảnh khắc xuất thần nhất thời, mà đã thực sự chuyển mình thành một nên bóng đá có tiềm lực tại châu lục.

U23 Việt Nam hiện tại viết tiếp câu chuyện của đàn anh (Ảnh: AFC)

Bóng đá, cũng như cuộc đời, là một dòng chảy không ngừng. Những người hùng Thường Châu có thể không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng giá trị họ để lại là nền tảng để thế hệ 2026 tự tin bước ra biển lớn.

8 năm – một hành trình từ tuyết trắng Thường Châu đến ánh nắng rực rỡ Saudia Arabia của năm 2026. Tình yêu, ký ức đẹp vẫn ở đó và dần được bồi đắp thêm những câu chuyện thật đẹp mới.