Thì ra đây chính là lý do Khuất Văn Khang xứng đáng là đội trưởng U23 Việt Nam

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đã diễn ra nghẹt thở cho đến những giây cuối cùng. Khi Minh Phúc ghi bàn thắng quý như vàng ấn định tỉ số 3-2 để Việt Nam vào bán kết, Trong khoảnh khắc phấn khích Minh Phúc đã nhen nhóm ý định cởi áo ăn mừng nhưng trong tíc tắc chân sút này đã dừng ngay hành động lại.

Đồng thời ống kính còn hướng đến Khuất Văn Khang, dù cũng đang ăn mừng cuồng nhiệt, đã nhanh chóng áp sát và nắm chặt lấy vạt áo của đồng đội. Anh hiểu rằng, một tấm thẻ vàng vì lỗi cởi áo lúc này là hoàn toàn vô ích và có thể khiến đội bóng mất đi trụ cột ở trận bán kết quan trọng. Hành động "níu áo" ấy không chỉ là sự nhắc nhở về luật lệ, mà còn là minh chứng cho một cái đầu lạnh giữa "chảo lửa" cảm xúc. Đó chính là tố chất của một người thủ lĩnh, tỉnh táo để bảo vệ đồng đội và bảo vệ lợi thế cho toàn đội.

Khoảnh khắc thể hiện sự bản lĩnh, "cái đầu lạnh" của Văn Khang (Ảnh: Jogarbola)

Không chỉ tỏa sáng bằng hành động trên sân, Khuất Văn Khang còn khiến người hâm mộ "ấm lòng" với những chia sẻ đầy sâu sắc trước truyền thông quốc tế sau trận đấu. Khi được hỏi về động lực tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục, cầu thủ trẻ dõng dạc khẳng định:

"Động lực của chúng tôi chính là màu cờ bên ngực trái. Đó là nguồn sức mạnh để toàn đội thi đấu hết mình, hướng tới những mục tiêu cao hơn, qua đó chào mừng Đại hội Đảng tại Việt Nam".

Khuất Văn Khang luôn là người đội trưởng mẫu mực (Ảnh: Ted Trần)

Lời phát biểu này ngay lập tức "gây bão" làm lay động triệu trái tim người hâm mộ. Ở Khất Văn Khang không chỉ thấy một cầu thủ tài năng mà còn thấy một thanh niên ưu tú. Hành trình của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay đang ghi đậm dấu ấn của Khuất Văn Khang. Một người đội trưởng không cần quá ồn ào nhưng luôn có mặt đúng lúc, từ việc điều tiết nhịp độ trận đấu đến việc giữ "cái đầu lạnh" trong những giây phút nhạy cảm nhất.