U17 Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực trước U17 Mali.

Đối thủ mặt với đối thủ vượt trội về mọi mặt, U17 Việt Nam đã thi đấu kiên cường. Kết quả 2-0 nghiêng về U17 Mali là hợp lý với diễn biến trận đấu. Dù vậy, U17 Việt Nam cũng có quyền tiếc nuối với cơ hội thuộc về Lê Trọng Đại Nhân. Ngoài ra, có 2 vị trí trong đội hình đoàn quân áo đỏ được trang web thông tin bóng đá quốc tế SofaScore chấm điểm 7,0 là thủ môn Lý Xuân Hòa và trung vệ Nguyễn Mạnh Cường.

Thủ môn Lý Xuân Hòa có tổng cộng 5 pha cứu thua trong 90 phút thi đấu. Trong hiệp hai, thủ thành đến từ lò đào tạo PVF từ chối ít nhất 2 cơ hội ăn bàn rõ ràng của các chân sút U17 Mali.

SofaScore chấm điểm các cầu thủ đá chính của 2 đội

Trung vệ Nguyễn Mạnh Cường dù phải đối mặt với những cầu thủ sở hữu thể hình và thể lực cực tốt bên phía đối bạn vẫn có 3 tình huống tắc bóng thành công, 6 lần phá bóng, giành chiến thắng trong 4 pha tranh chấp tay đôi và 1 lần ngăn cản cú sút trong vòng cấm.

Mạnh Cường đã có trận đấu đầy cố gắng

Bên phía U17 Mali, cầu thủ điểm cao nhất là Sanaba Keita - 8,0 điểm. Chân sút này liên tục làm khổ hàng phòng ngự U17 Việt Nam với những tình huống xử lý mạnh mẽ và trực tiếp ghi bàn mở tỉ số.

Sau trận thua 0-2 trước U17 Mali, U17 Việt Nam đã chính thức kết thúc hành trình tại U17 World Cup 2026. Đoàn quân áo đỏ xếp thứ ba bảng G nhưng không thể tranh được tấm vé cho đội hạng ba xuất sắc.