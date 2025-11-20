Thi đấu quả cảm trước đối thủ Hàn Quốc, đội bóng Việt Nam đạt thành tích bất bại

Lượt trận thứ ba vòng bảng giải giao hữu quốc tế K-League Asian Youth Asian Championship Jeju 2025, U18 PVF so tài với chủ nhà U18 Seoul FA (Hàn Quốc).

Cuộc đọ sức giữa 2 đội đầu bảng diễn ra quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với thể lực dồi dào, U18 Seoul FC sẵn sàng chơi pressing mạnh mẽ. Bên phía U18 PVF, các cầu thủ cũng cố gắng tổ chức những tình huống phối hợp triển khai tấn công mỗi khi có bóng.

U18 PVF hòa 0-0 với U18 Seoul FA

Thế trận giằng co diễn ra trong suốt cả hiệp một lẫn hiệp hai. Trận đấu khép lại với tỉ số 0-0. Như vậy, U18 PVF kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại. Đại diện Việt Nam thắng 1, hòa 2 sau 3 trận, giành được 5 điểm, ghi 3 bàn thắng và nhận 1 bàn thua. Rất tiếc, U18 PVF chỉ xếp nhì bảng A và không thể lọt vào chung kết do bằng điểm nhưng thua về hiệu số (+2 so với +4) trước U18 Seoul FA.

Đội bóng Việt Nam sẽ chơi trận tranh hạng ba K-League Asian Youth Asian Championship Jeju 2025 vào ngày 22/11 gặp đội nhì bảng B là U18 V-Varen Nagasaki (Nhật Bản).