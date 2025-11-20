  Về trang chủ

Thi đấu quả cảm trước đối thủ Hàn Quốc, đội bóng Việt Nam đạt thành tích bất bại

KDH |

Đội bóng Việt Nam đã khép lại vòng bảng giải quốc tế.

Lượt trận thứ ba vòng bảng giải giao hữu quốc tế K-League Asian Youth Asian Championship Jeju 2025, U18 PVF so tài với chủ nhà U18 Seoul FA (Hàn Quốc).

Cuộc đọ sức giữa 2 đội đầu bảng diễn ra quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với thể lực dồi dào, U18 Seoul FC sẵn sàng chơi pressing mạnh mẽ. Bên phía U18 PVF, các cầu thủ cũng cố gắng tổ chức những tình huống phối hợp triển khai tấn công mỗi khi có bóng.

Thi đấu quả cảm trước đối thủ Hàn Quốc, đội bóng Việt Nam đạt thành tích bất bại- Ảnh 1.

U18 PVF hòa 0-0 với U18 Seoul FA

Thế trận giằng co diễn ra trong suốt cả hiệp một lẫn hiệp hai. Trận đấu khép lại với tỉ số 0-0. Như vậy, U18 PVF kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại. Đại diện Việt Nam thắng 1, hòa 2 sau 3 trận, giành được 5 điểm, ghi 3 bàn thắng và nhận 1 bàn thua. Rất tiếc, U18 PVF chỉ xếp nhì bảng A và không thể lọt vào chung kết do bằng điểm nhưng thua về hiệu số (+2 so với +4) trước U18 Seoul FA.

Đội bóng Việt Nam sẽ chơi trận tranh hạng ba K-League Asian Youth Asian Championship Jeju 2025 vào ngày 22/11 gặp đội nhì bảng B là U18 V-Varen Nagasaki (Nhật Bản).

Thi đấu quả cảm trước đối thủ Hàn Quốc, đội bóng Việt Nam đạt thành tích bất bại- Ảnh 2.

U18 PVF chơi trận tranh hạng ba giải quốc tế

Tuyển Việt Nam bế tắc, bạn thân Xuân Son gửi thông điệp “sẵn sàng nhập cuộc” tới HLV Kim Sang-sik
Tags

PVF

Việt Nam

Hàn Quốc

U18

u18 pvf

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại