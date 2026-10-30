Thi đấu quả cảm trước đối thủ châu Âu, tuyển Việt Nam khép lại World Cup với 6 trận thắng

Tuyển Việt Nam đã kết thúc hành trình tại World Cup.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của U15 World Cup 2026, đội tuyển U15 Việt Nam so tài với U15 Hungary để phân định thứ hạng 81-82.

Trước đối thủ sở hữu thể hình tốt hơn, U15 Việt Nam lựa chọn lối chơi kiểm soát bóng và thực hiện nhiều đường chuyền ngắn. Đoàn quân áo đỏ suýt nữa có bàn mở tỉ số sau tình huống phạt góc ở phút 11. Nhưng ngay sau đó, đội bạn mở tỉ số bằng siêu phẩm. Cú sút xa của cầu thủ Hungary đưa bóng theo quỹ đạo đầy khó chịu và khiến thủ môn Việt Nam phải bó tay.

Sau bàn thua, U15 Việt Nam cố găng tăng cường nhịp độ tấn công. Tuy nhiên, các đường tấn công biên sở trường của tuyển Việt Nam gặp khó trước hàng phòng ngự mạnh mẽ bên phía Hungary.

Trước khi hiệp một kết thúc, U15 Hungary có bàn nhân đôi cách biệt. Số 9 của đội bạn xử lý kỹ thuật để vượt qua 2 cầu thủ Việt Nam trước khi nhả bóng thuận lợi cho đồng đội lập công.

Những nỗ lực trong hiệp hai giúp U15 Việt Nam tạo ra một số pha uy hiếp khung thành đối phương. Tới phút 32, cuối cùng đoàn quân dưới quyền HLV Hoàng Anh Tuấn cũng tìm được bàn rút ngắn tỉ số. Pha bóng lộn xộn trong vòng cấm tạo ra khoảng trống để Huy Huỳnh dứt điểm cực mạnh làm tung mành lưới.

U15 Việt Nam thi đấu kiên cường trước U15 Hungary

Phút 35, U15 Việt Nam suýt nữa có được bàn thắng thứ hai. Cú sút xa táo bạo của Tài Lộc đưa bóng đi chệch cột dọc. Dâng đội hình lên quá cao, U15 Việt Nam phải trả giá. Phút 38, đội bạn phản công chính xác để nâng tỉ số lên 3-1.

Không bỏ cuộc, U15 Việt Nam một lần nữa rút ngắn cách biệt. Xuân Vinh nhận bóng bên cánh phải và có pha xử lý tinh tế trước khi dứt điểm chân trái mang về bàn thắng cho tuyển Việt Nam ở phút 39.

Khoảng thời gian ít ỏi còn lại, U15 Việt Nam vẫn tiếp tục tổ chức tấn công và tạo sức ép mạnh mẽ lên khung thành U15 Hungary. Tiếc rằng trong những tình huống xử lý cuối cùng, các chân sút Việt Nam lại không thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

3-2 nghiêng về U15 Hungary là kết quả cuối cùng. Đội tuyển U15 Việt Nam khép lại hành trình U15 World Cup 2026 với thứ hạng 82 trên tổng số 189 đội tham dự. Đoàn quân dưới quyền HLV Hoàng Anh Tuấn đã thi đấu tổng cộng 10 trận với thành tích thắng 6, thua 4, ghi được 33 bàn thắng và nhận 23 bàn thua.

Kết quả: U15 Việt Nam 2-3 U15 Hungary

Bàn thắng của U15 Việt Nam: Huy Huỳnh 32', Xuân Vinh 39'