Thi đấu kiên cường, tuyển Thái Lan tạo bất ngờ trước tuyển Trung Quốc

Trong trận giao hữu vào ngày 10/10, U23 Thái Lan để thua 1-3 trước U23 Trung Quốc. Cũng giống như một số cuộc so tài trước đó, đội bóng xứ Chùa Vàng bị lép vế trước thể hình và thể lực của các cầu thủ Trung Quốc.

Ở cuộc tái đấu vào ngày 14/10 tại Côn Minh (Trung Quốc), HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cùng các học trò quyết tâm giành được một kết quả tốt hơn. U23 Thái Lan tung vào sân đội hình với nhiều cầu thủ từng có kinh nghiệm thi đấu quốc tế như: Chanon Tamma, Yotsakorn Burapha, Thanakrit Chotmuangpak.

Voi chiến nhập cuộc tự tin và tạo ra thế trận không hề thua kém so với U23 Trung Quốc. Trận đấu dần nóng lên khi cầu thủ 2 bên có những tình huống vào bóng quyết liệt. Yotsakorn Burapha bỏ lỡ một thời cơ ngon ăn để ghi bàn mở tỉ số cho U23 Thái Lan. Hiệp một khép lại với tỉ số 0-0.

U23 Thái Lan (áo trắng) thi đấu nỗ lực

Sang hiệp hai, 2 bên vẫn duy trì lối chơi chặt chẽ. U23 Trung Quốc muốn sử dụng những đường bóng bổng để tận dụng ưu thế về thể hình. Tuy nhiên, U23 Thái Lan có phương án đánh chặn cũng như kèm người hợp lý để hóa giải.

Khoảng thời gian cuối trận, U23 Trung Quốc gia tăng sức ép. Đội chủ nhà cho thấy nền tảng thể lực vượt trội và khiến cho U23 Thái Lan phải vất vả co cụm phòng ngự. Tiếc rằng, các chân sút Trung Quốc lại không thể chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng.

90 phút khép lại với tỉ số 0-0. So với trận thua trước đó, màn trình diễn của U23 Thái Lan có nhiều điểm tiến bộ đáng kể.

Tại SEA Games 33(diễn ra tháng 12/2025) trên sân nhà, U23 Thái Lan dự báo sẽ mang tới thử thách lớn cho các đối thủ, đặc biệt là những đội cũng đặt mục tiêu giành HCV như Việt Nam, Indonesia, Malaysia.



