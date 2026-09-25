Thi đấu kiên cường trước đội 8 lần vô địch châu Á, tuyển Việt Nam được thưởng 300 triệu đồng

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu đầy kiên cường tại trận tứ kết Asiad 2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có màn trình diễn đầy quả cảm tại trận tứ kết Asiad 2026. Dù bị đánh giá thấp hơn, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã giữ vững tỉ số 0-0 trước tuyển Trung Quốc cho đến hết 90 phút thi đấu chính thức.

Phải nhờ đến bàn thắng ở phút 109 của Wang Shuang, đội bóng từng 8 lần vô địch Asian Cup nữ và 3 lần giành HCV Asiad mới có thể chật vật giành chiến thắng với tỉ số sát nút 1-0.

Đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu tứ kết đầy quả cảm

Sau trận đấu, LĐBĐ Việt Nam đã quyết định thưởng nóng 300 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, dù không giành quyền vào bán kết nhưng toàn đội có quyền tự hào về hành trình tại Asiad 2026, đặc biệt là 120 phút thi đấu đầy bản lĩnh và kiên cường ở trận tứ kết.

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông hài lòng với cách các học trò thực hiện đấu pháp đã đề ra: “Sau 2 trận mở đầu của vòng bảng, chúng tôi thi đấu chưa đúng phong độ. Tuy nhiên, đáng mừng là ở trận đấu này, mặc dù thiếu 3 cầu thủ vì chấn thương, các cầu thủ đã thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra là phòng ngự chủ động, chuyển đổi nhanh.

Điều tôi hài lòng nhất là các cầu thủ chơi có nét và đặc biệt là tự tin trước một đối thủ có chuyên môn tốt và nền tảng thể lực tốt. Đấy là điều đáng mừng nhất. Kim Thanh mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng phong độ vẫn rất tốt, nhất là việc chỉ huy hàng phòng ngự.

Nhà cầm quân sinh năm 1964 cũng đánh giá Asiad 2026 là trải nghiệm quý đối với các cầu thủ trẻ trong quá trình ĐT nữ Việt Nam xây dựng lực lượng kế cận. Việc được thi đấu với những nền bóng đá mạnh của châu Á là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy trải nghiệm và từng bước trưởng thành.

Giải đấu này là trải nghiệm quý giá với các cầu thủ trẻ. Các bạn ấy được thi đấu với các nền bóng đá mạnh ở châu Á. Đây là dịp để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm. Khi được trao cơ hội vào sân, các cầu thủ trẻ chơi khá tự tin. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong quá trình ĐT nữ Việt Nam xây dựng lực lượng mới”.