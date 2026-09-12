Thêm một không gian thể thao dành cho thanh niên công nhân tại Khu Công nghiệp Mỹ Phước 3

Không gian thể thao thứ 20 của dự án được khánh thành tại Khu Công nghiệp Mỹ Phước 3, phục vụ nhu cầu rèn luyện của khoảng 20.000 cư dân và thanh niên công nhân.

Ngày 12/9, TCP Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khánh thành công trình “Không gian Thể thao Thanh niên” tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương, thuộc Khu Công nghiệp Mỹ Phước 3.

Đây là không gian thể thao thứ 20 được hoàn thiện trong khuôn khổ dự án “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp Năng Lượng, Bừng Sức Trẻ”, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một công trình của dự án được đặt trực tiếp trong khu công nghiệp, hướng tới đối tượng thanh niên công nhân.

Công trình có diện tích 800 m², được cải tạo và nâng cấp dựa trên khảo sát thực tế về cơ sở vật chất cũng như nhu cầu vận động của người dân địa phương. Không gian mới gồm 2 sân pickleball và một khu tập thể dục ngoài trời đa năng, dự kiến phục vụ nhu cầu rèn luyện thường xuyên của khoảng 20.000 cư dân và thanh niên công nhân đang sinh sống, làm việc tại khu vực.

Theo ban tổ chức, việc đưa sân chơi thể thao vào khu công nghiệp không chỉ bổ sung không gian vận động mà còn tạo điểm sinh hoạt, giao lưu cho người lao động sau giờ làm việc. Qua đó, công trình được kỳ vọng góp phần giúp thanh niên công nhân giải tỏa căng thẳng, tái tạo năng lượng và hình thành lối sống tích cực.

Dự án “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp Năng Lượng, Bừng Sức Trẻ” được TCP hợp tác cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai trong giai đoạn 2024-2026, với mục tiêu ban đầu cải tạo, nâng cấp 22 sân chơi thể thao trên cả nước.

Trong năm 2024, 9 sân chơi được hoàn thiện tại Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bắc Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, TP.HCM, Nghệ An, Bắc Ninh và Bình Dương. Năm 2025, thêm 6 công trình được đưa vào sử dụng tại Tuyên Quang, Gia Lai, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên và An Giang.

Bước sang năm 2026, TCP nâng mục tiêu từ 5 lên 7 sân chơi, qua đó hoàn thành tổng cộng 22 không gian thể thao sau 3 năm triển khai.

Đại diện TCP Việt Nam cho biết dự án hướng tới việc tạo ra những không gian không chỉ phục vụ rèn luyện thể chất mà còn nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, tính kỷ luật và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Đặc biệt, việc đặt công trình tại khu công nghiệp được kỳ vọng đưa nguồn năng lượng tích cực đến gần hơn với lực lượng thanh niên công nhân.

Trong khi đó, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đánh giá sau 3 năm, dự án đã mang đến 20 công trình thể thao trên cả nước, phục vụ trực tiếp nhu cầu rèn luyện của hàng chục nghìn thanh niên.

Anh Đỗ Văn Phùng, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương, kỳ vọng công trình sẽ trở thành điểm hẹn quen thuộc để thanh niên công nhân rèn luyện sức khỏe, giao lưu và gắn kết sau những giờ làm việc.