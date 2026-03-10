Thêm một huấn luyện viên V.League mất việc

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, câu lạc bộ PVF-CAND đã nói lời chia tay với HLV trưởng Nguyễn Thành Công. Đội bóng ngành công an vừa trải qua chuỗi trận không như ý. Họ thắng Bình Dương nhưng thua đậm đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng là SHB Đà Nẵng với tỉ số 0-3 cùng các thất bại trước Nam Định, Công an TP.HCM.

Ông Nguyễn Thành Công nhận công việc ở PVF-CAND từ cuối tháng 11/2025. Ông được kì vọng sẽ giúp tân binh của V.League cải thiện chất lượng chơi bóng, sớm đạt mục tiêu trụ hạng. Có được những sự bổ sung như Reynolds, Lý Đức hay Turci, PVF-CAND vẫn chưa thể thoát khỏi vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng.

HLV Nguyễn Thành Công chia tay PVF-CAND.

Nhiều khả năng huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông - người đang dẫn dắt đội trẻ PVF-CAND ở giải hạng Nhất sẽ đảm nhiệm vị trí do ông Công để lại.

PVF-CAND xếp cuối bảng với 11 điểm - bằng SHB Đà Nẵng nhưng kém hơn về chỉ số phụ. Nhiệm vụ của tân HLV Nguyễn Duy Đông vẫn rất nặng nề bởi PVF-CAND đang gặp nhiều thử thách. Họ phải tham dự V.League mà không có sự chuẩn bị đủ tốt. Các cầu thủ trẻ tài năng nhưng còn non kinh nghiệm, cựu binh lại sa sút nhanh còn ngoại binh chưa thể gánh vác trọng trách.

Cũng bởi hoàn cảnh như vậy, thật khó để trách HLV Nguyễn Thành Công khi ông chưa thể giải bài toán cho đội bóng này.

Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công tạo dựng dấu ấn ở V.League khi dẫn dắt các câu lạc bộ Sài Gòn, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Thanh Hoá. Ông thường được tín nhiệm ở các đội bóng không có tiềm lực mạnh, không có nhiều ngôi sao cũng như ngoại binh chất lượng cao.

Ở mùa giải 2024-2025, nhà cầm quân người Nghệ An từng giúp câu lạc bộ Hà Tĩnh có chuỗi trận bất bại ấn tượng. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công rời đi khi đội bóng miền Trung kết thúc mùa giải ở vị trí 5 trên bảng xếp hạng V.League với thành tích 7 trận thắng, 15 trận hoà và chỉ 4 thất bại.